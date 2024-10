Balance presupuestario (OPINION)

El autor es administrador financiero y contralor general de la República. Reside en Santo Domingo

Al 24 de octubre 2024 la ejecución presupuestal del Estado dominicano registró un total de ingresos por RD$993,293,812,088 equivalente al 13.34% del Producto Interno Bruto (PIB) y 81% respecto a lo ingresos presupuestados reformulados de 2024 (RD$1,222,734,406,859.00). Ley 26-24.

Mientras los gastos totales ejecutados ascendieron a RD$1,103,555,396,525 equivalente a 14.82% del PIB y a 0.76% de los gastos totales presupuestados reformulados 2024 (RD$1,454,046,519,373.00) Ley 26-24.

Como se advierte en casi diez meses de 2024 los gastos superaron los ingresos arrojando un resultado financiero negativo de RD$110, 261,584,437 equivalente a 1.48% del PIB.

Los ingresos corrientes ascendieron a RD$989,960,999,832 equivalente a 13.29% del PIB y los gastos corrientes por RD$972,

857,796,312 equivalente a 13.06% del PIB para un resultado económico ascendente a RD$17,103,203,520.

Los ingresos de capital ascendieron a RD$3,332,812,256 para un 0.04% del PIB y los gastos de capital por RD$130,697,600,213 equivalente al 1.75% del PIB arrojando un resultado de capital negativo de RD$127,364,787,957 para un 1.71% del PIB.

Para los casi diez meses del año los intereses de la deuda pública ascendieron a RD$211,710,316,676 para un 2.84% del PIB y un 21.31% de los ingresos totales, es decir, que por cada RD$100.00 pesos de ingresos que captó el Gobierno en el lapso comentado, este dedicó RD$21.31 pesos para el pago de intereses por concepto de préstamos.

Para los casi 10 meses del año presupuesto reformulado presentó en los casi 10 primeros meses del año un resultado primario por RD$101,448,732,239 para un 1.36% del PIB.

Las fuentes financieras ascendieron a RD$310,346,427,384 mientras las aplicaciones financiera rondaron por RD$200,084,842,947 para un financiamiento neto de RD$1.48% del PIB, siendo el PIB nominal del 2024 de RD$7,447,461,000,000.

La fuente de las cifras ofrecidas por los casi 10 meses transcurridos del 2024 provienen del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Es oportuno destacar que los gastos de inversiones a largo plazo o de capital correspondiente al lapso 1ero de enero al 24 de octubre de 2024 han experimentado un buen dinamismo que comparado al importe total de gastos presupuestos para todo el año 2024 representa un 8.98%, esperando que en lo que resta del año se alcance una ejecución de un 10% a 12% respecto a lo presupuesto de casi un 2% del PIB.

Realmente el dinamismo que exhibe el gobierno en materia del gasto de capital no se puede dudar aproximándose al monto total de lo presupuestado en ese renglón y de no terminarse con el 100% de lo presupuestado no menos cierto que finalizará con un alto porcentaje.

Solo basta observar que el gobierno ha continuado construyendo e inaugurando obras de mucha utilidad en las distintas comunidades del territorio nacional.

Nada es extraño, pues el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona ha puesto el mayor empeño en llevar a cada comunidad las obras no solo las que le solicitan sino también las que verdaderamente se requieren para el bienestar de sus habitantes.

Últimos días

En la semana recién concluida el presidente dejó inaugurado el espacio comunitario Centro Futuro dirigido por el Ayuntamiento del Distrito Nacional con apoyo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Infotep y el Sector Privado, en el populoso sector de Cristo Rey.

Asimismo inauguró un muelle turístico y pesquero en Miches con una inversión de RD$74 millones.

Entregó 1,700 títulos de propiedad en Quisqueya, San Pedro de Macorís.

Anunció la inversión de más de 100 millones de dólares en proyectos turísticos en Miches.

En El Seibo inauguró la carretera El Seibo-Cruce Pavón con una inversión de RD$238 millones para beneficiar zonas de El Seíbo, La Romana y La Altagracia.

Inauguró también el Liceo Leovigildo Mauricio Linares en el distrito municipal El Cedro, Miches, entre otras obras.

El dinamismo del gasto de capital es sumamente importante para que el país crezca económicamente, por supuesto aumente el empleo, se dinamice la demanda de bienes y servicios y aumente la producción.

Se puede asegurar que el balance presupuestado de los gastos de capital estará muy acorde con lo presupuestado para el presente año 2024.

