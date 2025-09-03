Balaguer y el agua: legado de gestión hídrica, forestal y ambiental

El autor es comentarista radial y dirigente político. Reside en Santo Domingo

Joaquín Balaguer, presidente de la República Dominicana en siete períodos distintos, dedicó una parte esencial de su obra de gobierno a la gestión del agua y los recursos naturales. Su visión trascendió lo meramente utilitario, convirtiéndose en política de Estado orientada a garantizar el desarrollo humano, agrícola, industrial, turístico y energético del país.

Para Balaguer, la naturaleza y el agua eran un binomio inseparable. La República Dominicana, como nación insular, dependía de su capacidad para administrar este recurso de manera sostenible. El agua representaba vida, salud, progreso económico, seguridad social y motor a la cohesión nacional.

Filosofía sobre el agua

La concebía como el recurso estratégico por excelencia, reconocía su utilidad en el consumo humano, en la producción agrícola, en la industria, el turismo y en la generación hidroeléctrica.

Sin agua no había futuro, y por eso su protección debía colocarse por encima de cualquier interés particular. Además, entendía el agua como un derecho social y humano.

En su visión, llevar agua potable a los hogares dominicanos y para los cultivos agrícolas equivalía a dignificar la vida, a producir alimentos para el sustento, a reducir enfermedades y a garantizar igualdad de oportunidades tanto para la población rural como urbana.

Para este estadista él agua fue un recurso nacional estratégico. Gracias a la construcción de las presas de uso múltiple durante sus gobiernos, hoy la República Dominicana tiene la capacidad de almacenar cerca del 10 % del agua que nos cae como lluvia cada año, lo cual ha permitido amortiguar los efectos de prolongadas sequías sobre la agricultura y garantizar el suministro continuo de agua potable en acueductos estratégicos.

Asimismo, el sistema hidroeléctrico nacional, fruto de esas inversiones, produce entre el 10 y el 15 % de la energía eléctrica del país, contribuyendo a la diversificación de la matriz energética y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

La presa de Valdesia, construida en la década de 1970, es una de las obras hidráulicas más emblemáticas del país. Abastece de agua potable a gran parte del Gran Santo Domingo, además de las provincias San Cristóbal y Peravia.

También sirve como fuente de riego para los cultivos de plátano, arroz y caña en el sur del país, y aporta energía hidroeléctrica al sistema nacional.

Sin Valdesia, la capital dominicana sufriría un déficit crítico de agua potable. Su influencia se extiende sobre más de 3 millones de habitantes y miles de tareas agrícolas.

La presa de Tavera-Bao, localizada en Santiago, es fundamental para el suministro de agua potable al Cibao central. Su construcción permite controlar las crecidas del río Yaque del Norte, generar electricidad y asegurar el riego de la fértil llanura cibaeña y la Línea Noroeste.

Es además la principal fuente de agua potable para la ciudad de Santiago. Su importancia se refleja en que abastece a más de un millón de habitantes, además de sostener la producción agrícola que convierte al Cibao en el corazón productivo del país.

La presa de Sabana Yegua, en Azua, abastece de agua a miles de agricultores del Valle de Azua y San Juan, transformando una zona árida en productiva. Además, genera electricidad y garantiza agua potable para comunidades del Sur profundo.

La presa de Sabaneta, en San Juan de la Maguana, se constituyó en pieza clave para los cultivos de arroz y habichuelas, asegurando la seguridad alimentaria de esa región.

Por su parte, la presa de Rincón en La Vega fortaleció la capacidad de riego en el Cibao central, incrementando la productividad agrícola y la seguridad hídrica de las comunidades vecinas.

Las presas de Jigüey, Aguacate y Las Barías

Estas tres presas, ubicadas en la región sur, constituyen un sistema interconectado que garantiza agua potable y riego a las provincias de San Cristóbal y Peravia.

Jigüey es además una de las presas con mayor capacidad de generación hidroeléctrica del país, 98 MW instalados.

Las Barías, en conjunto con Aguacate, aseguran el suministro de agua a comunidades del Sur y ayudan al control de inundaciones en épocas de tormentas. Su impacto combinado abarca miles de familias y hectáreas agrícolas. Además Aguacate tiene capacidad de generación eléctrica de 60 MW.

La presa de Hatillo, ubicada en Cotui, se comenzó a construir en agosto de 1977 y concluida en el año 1984, a un costo de 41 millones de dólares, financiada con recursos propios del Gobierno Dominicano. La fuente de abastecimiento de la presa es el río Yuna, con una longitud de 138.60 kilómetros, el más caudaloso del país. Es la presa más grande del Caribe con una capacidad de almacenamiento de agua de más de 700 millones de metros cúbicos.

Últimamente se está planteando la posibilidad de suplir de agua a Santo Domingo con los excedentes de esta presa, cuyas funciones básicas son amortiguar las inundaciones del Bajo Yuna y el riego de unas 400 mil tareas de tierra de la zona.

Acueductos y salud pública

Balaguer impulsó más de 200 acueductos urbanos y rurales, llevando agua potable a millones de dominicanos.

La política del agua fue entendida como un mecanismo de justicia social, porque redujo las enfermedades gastrointestinales, la mortalidad infantil y las epidemias asociadas al consumo de agua contaminada.

Asimismo, invirtió en plantas de tratamiento de agua potable y saneamiento, fortaleciendo la salud pública y la calidad de vida de la población.

Parques naturales y política forestal

Balaguer comprendía que sin bosques no hay agua. Por ello, su política forestal incluyó la creación de más de 20 parques nacionales y áreas protegidas.

Destacan Valle Nuevo, cuna de importantes ríos; Los Haitises, esenciales para la recarga de acuíferos; Sierra de Bahoruco y Jaragua, que resguardan biodiversidad única en el Caribe.

En Santo Domingo creó pulmones verdes como el Mirador Sur, Mirador Norte, Mirador Este, el Jardín Botánico Nacional y el Zoológico Nacional. Estos espacios cumplen funciones ambientales y recreativas para millones de habitantes.

Perspectiva de futuro

El desafío de hoy es ampliar y actualizar esta visión. Se requiere consolidar una Autoridad Nacional del Agua que coordine a todas las instituciones del sector, aprobar la Ley de Aguas pendiente e implementar el Pacto por el Agua firmado recientemente.

Nuevas obras, como la presa de Monte Grande, deben sumarse a la infraestructura ya existente para responder al crecimiento poblacional y a los efectos del cambio climático.

El país debe planificar con visión de largo plazo, fortaleciendo la sostenibilidad y garantizando que el agua siga siendo fuente de vida y desarrollo. El legado de Joaquín Balaguer nos recuerda que el agua es más que un recurso: es el eje de la seguridad nacional y del bienestar social.

La política de Joaquín Balaguer sobre el agua fue integral, estratégica y visionaria. Gracias a sus presas y acueductos, el país almacena hoy cerca del 10 % del agua que cae como lluvia y genera entre un 10 y un 15 % de su electricidad. Los parques nacionales y áreas protegidas que creó aseguran las fuentes hídricas y la biodiversidad.

El reto actual consiste en honrar ese legado y ampliarlo hacia el futuro, con instituciones sólidas, inversión sostenida y un compromiso nacional que garantice el agua para las generaciones presentes y futuras.

(Exposición en la mesa redonda celebrada el lunes 1 de septiembre en en la Biblioteca Nacional al celebrarse el aniversario del nacimiento de Joaquín Balaguer).

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.