Bachatero Luis Vargas presenta disco “La raíz” y anuncia gira por Europa

Este nuevo trabajo musical consta de 10 temas, algunos de ellos de la autoría de Luis Vargas y unas que otras adaptaciones de temas que fueron éxitos en su momento. De este disco se desprende el sencillo “Mal herido”, que cuenta con un llamativo audiovisual rodado en Las Vegas, Nevada, (EE.UU.), agregó la información.

En este trabajo, de la mano de Sony Music, se encuentran los cortes “Soy celoso”, “El vaso”, “Aventurero”, “¿Cómo lo hizo?”, “Progresía de un cantor” o “Un loco como yo”, entre otros, bajo la producción de Rafael Brito y Alcover.

“El Rey Supremo” de la bachata anunció, además, una gira que realizará por el país desde este viernes para celebrar su 40 aniversario en la música. Ese tour se extenderá hasta la primera semana de enero de 2020, bajo la dirección de Fortuna Music.

Para conmemorar en grande sus cuatro décadas de trayectoria ya se están preparando dos conciertos, uno en la capital y otro en el Cibao.

Además, en mayo próximo, el intérprete de “Esa mujer”, “El envidioso”, “Yo no muero en mi cama” y “Los últimos” (con Romeo Santos), se embarcará en una gira que lo llevará por varios países de Europa.

Vargas confesó que siente “una admiración fuera de serie” por Romeo Santos, porque entiende que ha proyectado y logrado cosas que otros artistas criollos no han podido.

Aclaró, por otra parte, que no es enemigo de Anthony Santos, y recordó que lo acompañó en la celebración de los 25 años de carrera.

“En la vida real nosotros somos amigos y en momentos difíciles hemos estado juntos, dijo Vargas de acuerdo a la información.

El bachatero también condenó la violencia machista y afirmó que el hombre que le pega a una mujer “no es más que un cobarde”.

“Es algo que de verdad me preocupa mucho, porque aparte de todo, no estamos haciendo nada para que esto cambie. Se han visto casos de mujeres que van a la Policía y ponen la querella, no se hace nada y después resulta que su pareja la mató”, se lamentó.

of-am