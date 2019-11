Azua de Compostela: Todavía no me lo explico

Con las visitas que he realizado a Azua de Compostela he conocido que es una de las ciudades más cultas del país, y no hay que irse tan lejos, la educación implantada por el educador ilustrísimo Don Eugenio María de Hostos, en Azua fue donde gozó de más franca adhesión. Y como siempre nos recuerda el licenciado Luis Naut, también el grandioso pedagogo don Emilio Prud’Homme, quienes formaron una generación de protagonistas cultísimos en esa ciudad.

Azua es la cuna grandes bardos de nombradía, tales como Bartolomé Olegario Pérez autor de «Margaritas»; Héctor Viriato Noboa autor de «Crisálidas Poéticas» y fundador de la Sociedad Literaria y Cultural ATHENE en el año 1925; Héctor J. Díaz autor de «Lo que quiero», así como de otros inspirados líricos que enaltecen el parnaso de ese hermoso pueblo. En el aspecto literario con figuras como Miguel Ángel Garrido, “el cóndor de la prosa dominicana”, Renato D’ Soto, Heriberto García y tantos otros que hacen tañer los campanarios literarios de cada corazón azuano bien nacido.

No entiendo; no me lo explico el por qué sus hijos no han declarado Azua de Compostela: ¡Índice de la República Dominicana!. Tiene méritos de sobra para ello. A ver quiénes son los valientes que se inscriben a esta nueva gesta gloriosa y patriótica para que los políticos de ese pueblo lleven un proyecto de ley donde se declare a ese corazón de ciudad como debe llamarse.

Ahí se los dejo



Sé que la dicha, mariposa errante,

me prestó sus caricias una vez,

y que en mi alma triste, al breve instante,

helada y mustia se encontró después…

Bartolomé Olegario Pérez

Nostalgia (Fragmentos)

cafebambu76@gmail.com