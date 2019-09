Ay ay ay!!!

EL AUTOR.

Ay ay ay!!!, grita a los cuatro vientos el sector minoritario que, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, representa el doctor Leonel Fernández.

Y su griterío en el vacío, mayormente, tiene la misma repercusión, del dolor inmenso que provoca una derrota anticipada, y de la angustia que le regala inmisericordemente la realidad de los hechos, a quienes no se preparan para competir con hidalguía, en un certamen cívico-politico, que se conjuga, en ganar o perder.

Apabullados por su realidad perdedora, los leonelistas se han dedicado a propagar mentiras e infundios canallescos para desacreditar el proceso de primarias abiertas del 6 de octubre venidero, desacreditar al árbitro del mismo, la JCE y, de paso, crear las bases para cuando les llegue el tablazo, el día 6 de octubre.

Sus aullidos no tienen límites ni sentidos, en razón de que el sector mayoritario que encabeza el presidente Danilo Medina, y que postula y respalda decididamente al licenciado Gonzalo Castillo no necesita valerse de trapisondas, de juegos sucios ni de golpes bajos para ganar la candidatura presidencial. Como profesa Gonzalo Castillo, a lo largo de su campaña electoral de dos meses, el que está ganado no pelea.

El se siente confiado y seguro de su triunfo, y nosotros, como soldados suyos, también. Reitero, los seguidores de Leonel Fernández, solo estaban preparados para ganar a todas costas, pero ya sientenl fétido olor de la derrota, ya saben que les salió el tiro por la culata.

No podrán ganar, porque ellos representan el retroceso, el atraso, el odio, el rencor y la incertidumbre. Mientras que Gonzalo Castillo, representa lo nuevo, lo eficiente, la esperanza y el mejor porvenir para todos los dominicanos. El es la diferencia, es la sangre nueva, y no nos defraudará.

