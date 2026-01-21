Avión de Trump falla y regresó a EEUU tras su salida hacia Davos
WASHINGTON.- El avión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió una falla tras despegar hacia Suiza para asistir al Foro Económico Mundial de Davos, informó la Casa Blanca.
Se trató de un «problema eléctrico menor», precisó la administración. Por precaución, el Air Force 1 volverá a la Base Conjunta Andrews en Maryland.
«El presidente y su equipo abordarán otro avión y continuarán su viaje hacia Suiza», concluyó la Casa Blanca.
La Casa Blanca citó una grabación de la conversación entre los controladores y la tripulación del Boeing presidencial.
¿Qué se sabe sobre el Air Force One?
Los dos aviones que se utilizan actualmente como Air Force 1 llevan casi cuatro décadas en actividad. Boeing ha estado trabajando en su sustitución, pero el programa ha sufrido una serie de retrasos, según informa Fox News.
El Air Force 1 debe tener cuatro motores, a diferencia de la mayoría de los actuales aviones de pasajeros, que tienen dos. Están equipados con capacidad de reabastecimiento en vuelo, para poder volar todo el tiempo que sea necesario. Además, ha sido diseñado para los peores escenarios posibles, como una guerra nuclear, de modo que el presidente pueda seguir dirigiendo las fuerzas militares desde el cielo.
El año pasado, Catar le regaló a Trump un lujoso jet Boeing 747-8 para añadirlo a la flota del Air Force 1, un obsequio que fue objeto de gran escrutinio. Ese avión está siendo actualmente remodelado para cumplir con los requisitos de seguridad.
