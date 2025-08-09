Autoridades RD detienen otros 1,507 haitianos sin documentos
Santo Domingo, 9 ago (EFE).- Las autoridades detuvieron a 1,507 nacionales haitianos en situación irregular y repatriaron a otros 1,539, en operaciones desplegadas en demarcaciones claves del territorio nacional, informó este sábado la Dirección General de Migración (DGM).
Igualmente se aprehendieron 65 personas en Elías Piña, 57 en Puerto Plata, 44 en Mao/Santiago Rodríguez, 32 en Pedernales, 31 en Barahona y 26 en Azua.
A estos se agregan 225 arrestados por efectivos del Ejército, 90 por el Cesfront y 56 por la Policía Nacional, productos de la colaboración del Ministerio de Defensa, la Armada, Fuerza Aérea, el Ciutran y la Digesett, entre otras instituciones de seguridad pública.
En cuanto a los repatriados, 556 fueron entregados a las autoridades haitianas, con sus respectivas actas y justificaciones de deportación, a través de la puerta binacional de Dajabón, 774 salieron por el punto fronterizo de Elías Piña, 147 por Jimaní y 62 por Pedernales.