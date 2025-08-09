Autoridades RD detienen otros 1,507 haitianos sin documentos

En un comunicado, la DGM explicó 251 indocumentados fueron capturadps en el Gran Santo Domingo, 128 en Santiago e igual cantidad en la zona este, 114 en La Vega, 90 en Jimaní, 86 en Montecristi y 84 en Dajabón.

Igualmente se aprehendieron 65 personas en Elías Piña, 57 en Puerto Plata, 44 en Mao/Santiago Rodríguez, 32 en Pedernales, 31 en Barahona y 26 en Azua.

A estos se agregan 225 arrestados por efectivos del Ejército, 90 por el Cesfront y 56 por la Policía Nacional, productos de la colaboración del Ministerio de Defensa, la Armada, Fuerza Aérea, el Ciutran y la Digesett, entre otras instituciones de seguridad pública.

En cuanto a los repatriados, 556 fueron entregados a las autoridades haitianas, con sus respectivas actas y justificaciones de deportación, a través de la puerta binacional de Dajabón, 774 salieron por el punto fronterizo de Elías Piña, 147 por Jimaní y 62 por Pedernales.