Autoridades RD detienen otros 1,507 haitianos sin documentos

imagen
  • Por EFE
  • Fecha: 09/08/2025
  • Comparte:

Santo Domingo, 9 ago (EFE).- Las autoridades detuvieron a 1,507 nacionales haitianos en situación irregular y repatriaron a otros 1,539, en operaciones desplegadas en demarcaciones claves del territorio nacional, informó este sábado la Dirección General de Migración (DGM).

En un comunicado, la DGM explicó 251 indocumentados fueron capturadps en el Gran Santo Domingo, 128 en Santiago e igual cantidad en la zona este, 114 en La Vega, 90 en Jimaní, 86 en Montecristi y 84 en Dajabón.

Igualmente se aprehendieron 65 personas en Elías Piña, 57 en Puerto Plata, 44 en Mao/Santiago Rodríguez, 32 en Pedernales, 31 en Barahona y 26 en Azua.

A estos se agregan 225 arrestados por efectivos del Ejército, 90 por el Cesfront y 56 por la Policía Nacional, productos de la colaboración del Ministerio de Defensa, la Armada, Fuerza Aérea, el Ciutran y la Digesett, entre otras instituciones de seguridad pública.

En cuanto a los repatriados, 556 fueron entregados a las autoridades haitianas, con sus respectivas actas y justificaciones de deportación, a través de la puerta binacional de Dajabón, 774 salieron por el punto fronterizo de Elías Piña, 147 por Jimaní y 62 por Pedernales.

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
0 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios