Autoridades R. Dominicana investigan agresión a estadounidense en un hotel

La mujer fue identificada como Tammy Lee Lawrence Daley y los hechos ocurrieron el pasado 29 de enero, si bien se dieron a conocer públicamente esta semana después de que la historia fuera recogida por medios de Estados Unidos y reproducida en medios locales, que publican fotos del rostro desfigurado de la mujer.

De acuerdo con lo narrado por Lawrence Daley a las autoridades locales, la noche del 29 de enero de 2019 “fue atrapada en uno de los pasillos del hotel donde estaba hospedada”, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público dominicano.

Una vez la sostuvieron por la espalda, le taparon la boca y la entraron a un cuarto, donde fue golpeada, dijo la mujer.

No obstante, aseguró no recordar más detalles de los hechos, aunque sí que el agresor “era de piel medianamente oscura y que llevaba uniforme parecido al usado por los colaboradores de mantenimiento” del complejo turístico, “dato que hasta el momento, no ha podido ser corroborado por las autoridades”, de acuerdo con la nota del Ministerio Público.

El Ministerio Público afirmó que a partir de estas informaciones preliminares se inició una investigación sobre lo ocurrido, incluyendo, además de la entrevista a la víctima, la remisión de la misma al médico legista de un centro de Punta Cana para evaluarla, cuyo examen arrojó que ésta no sufrió agresión sexual.

De igual manera, dijo que recolectó el informe interno de incidencias en el hotel con respecto a la noche en que habría ocurrido el hecho y se realizó la inspección del lugar y la recolección de huellas, además de que se hicieron varias entrevistas a los colaboradores presentes en el hotel la noche del suceso.

También, informó de que se realizó un anticipo de prueba a Lawrence Daley antes de abandonar el país, ya que no quiso poner la denuncia ni someterse a las evaluaciones psicológicas de rigor en estos tipos de casos, prefiriendo retornar a su país.

Pese a la negativa de la mujer a denunciar el caso, el Ministerio Público continúa “con las diligencias correspondientes a la investigación del referido caso, no teniendo en la actualidad respuestas concretas sobre el autor y móvil del lamentable hecho”.