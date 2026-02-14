Autoridades decomisan 1,835 plantas de marihuana en Baní

Las autoridades dicen que es uno de los mayores casos recientes.

Santo Domingo, 14 feb .- Las autoridades desmantelaron una extensa plantación de marihuana en el municipio de Baní, provincia Peravia, un hecho por el que persiguen a un dominicano y a dos haitianos, informó este sábado la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

A través de un comunicado, la agencia antidrogas explicó que las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se estaban dedicando al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, en Baní.

Al incursionar en el área con helicópteros y unidades terrestres, se localizaron un total de 1,835 plantas de marihuana, de aproximadamente dos metros de altura, dos cubetas llenas del vegetal, cinco extractores, cuatro extensiones eléctricas, un bomba de regadío, un martillo, una pinza, un tanque, tres botellones de agua, dos colcha espuma, una carretilla, rollos de tela, un serrucho, varios garrafones de combustible, entre otras evidencias.

Los equipos actuantes también ocuparon cientos de fundas llenas de tierra y semillas preparadas para el cultivo del vegetal, las cuales se encontraban en el interior de una caseta construida de manera improvisada en el lugar.

Por el caso, el Ministerio Público y la DNCD persiguen a dos haitianos y a un dominicano que, según informes de inteligencia, es el propietario del terreno en el que se descubrió la plantación del vegetal.

