Aumento precios viviendas de bajo costo

El autor es asesor inmobiliario

El 20 de marzo del 2018 le vendí a mis clientes R – A, residentes fuera de República Dominicana, un apartamento de bajo costo, de los que incluyen el Bono del Gobierno, en un residencial por la zona de la Ave. Jacobo Majluta, en Santo Domingo Norte.

Ellos compraron el más caro, de RD$2,550,000.00, por ser de primer piso y tener el patio más grande.

De 94.38 mts2 de construcción, 3 habitaciones, la principal con baño privado y vestidor, las 2 secundarias, cada una con su vestidor y un baño común, sala-comedor, cocina, área de lavado, estar familiar, un amplio cuarto de servicio con su baño completo, balcón y un parqueo.

En ese mismo proyecto, para la fecha señalada, un apartamento igual al de ellos, de 3er piso, costaba RD$2,200,000.00, uno de 2do nivel RD$2,280,000.00, el de 4to piso con terraza privada RD$2,305,000.00 y el de 1er piso con menos patio, RD$2,430,000.00.

También habían de 82.7 mts2 de 3 habitaciones y dos baños, con precios desde RD$1,935,000.00 hasta RD$2,140,000.00 y de 60 mts2 de 2 habitaciones, con valores entre los RD$1,500,000.00 y RD$1,800,000.00

En ese momento solo estaba el solar del lugar donde se construiría el residencial, por lo que, para los que somos del campo, se podría decir que eso por ahí era ”monte y culebra”.

Eran los tiempos de “habrán, del verbo haber”.

Habrá un mall al que podrán ir caminando al cine, habrán supermercados, habrán grandes tiendas, habrán oficinas bancarias, habrán otros servicios, etc, etc.

Recuerdo como si fuera ahora mismo, la lucha que debí tener con sus familiares residentes aquí en nuestro país, los cuales les pusieron todos los peros habidos y por haber para que ellos no compraran su apartamento.

Aquí me veo obligado a abrir un paréntesis y decirles que, a veces, las personas que más nos quieren, se convierten en nuestros asesinos de sueños ya que, sin saber de lo que están hablando, se convierten en expertos improvisados, nos dicen todo lo contrario a lo que nos han dicho los verdaderos expertos y, en la mayoría de los casos, nos hacen tomar la decisión equivocada, de la cual, lamentablemente, nos arrepentiremos por el resto de nuestras vidas.

Bien. Siguiendo con el tema.

Para marzo del 2018, en esa parte de la Jacobo Majluta, no existía el Mall Colina Centro y todas sus tiendas, el cine y las oficinas que hoy tenemos en el mismo; no estaba hecho, el Supermercado que construyeron casi al frente del mall, tampoco estaban las Torres Alvento y, mucho menos, el enorme residencial de apartamentos del plan Vivienda Feliz que hace unas semanas entregó el Gobierno, por solo citar algunos pequeños ejemplos de todo lo que, en tan solo 4 años, se ha realizado a unos metros del proyecto que nos ocupa.

El ejemplo real, sucedido con la venta de ese apartamento, el cual representa, uno de muchos casos iguales, lo hago motivado por el nuevo aumento en el tope del valor de las llamadas “viviendas de bajo costo” que acaba de ser anunciado por la DGII y cuyo monto asciende a la suma de RD$4,852,211.20

Desde el 2018 hasta la fecha, dichas viviendas han tenido una variación en los topes establecidos que representa un aumento de RD$2,278,510.72 lo que significa un incremento porcentual de un 88.53% en relación con el valor existente hace solo unos 4 años.

Según los montos establecidos por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a continuación les presento los topes para las viviendas de bajo costo:

2018 RD$2,573,700.48

2019 RD$2,603,828.00 cambiando a RD$3,500,000.00 a partir del 3-07-2019

2020 RD$3,627,969.76

2021 RD$3,829,454.43 cambiando a RD$4,500,000.00 a partir de 5-11-2021

2022 RD$4,500,000.00

2023 RD$4,852,211.30 a la fecha de este artículo, enero 2023.

A partir de aquí, haré una breve reflexión sobre el título que lleva este escrito:

“Aumento viviendas de bajo costo a RD$4,852,211.20, un indicador de que no se debe dejar para después la compra de una casa o apartamento”

Cuando yo les digo a mis clientes y a todos ustedes, que no dejen para después el inicio de la compra de sus viviendas, lo hago motivado por mis más de 35 años de experiencia en el sector de los Bienes Raíces, a través de los cuales he podido acumular la suficiente experiencia para poder darles las mejores de las recomendaciones.

Aquellos, como los amigos del ejemplo arriba indicado, que no se llevaron de los negativos, de los asesinos de sueños y que, en su momento hicieron el esfuerzo de comprar sus apartamentos de bajo costo, hoy en día están teniendo una ganancia de mas de dos millones de pesos en la mayoría de los casos, ya que, aunque les hayan aumentado hasta un 50% de su valor inicial, (lo cual puede que haya sucedido en algunos proyectos), todavía siguen teniendo una excelente ganancia por la plusvalía adquirida y el aumento por inflación.

Aquí viene de nuevo el slogan de mi programa de televisión País Al Día que dice: “Con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa”.

El momento no es para decir que no se puede comprar una vivienda, para pelear o llorar porque los precios están muy caros, para expresar que los pobres ya no tienen ninguna posibilidad de tener un techo propio.

Siempre habrá una opción para el que menos tiene, en este caso, el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz del Gobierno del Presidente Luis Abinader, o lo que fue la Ciudad Juan Bosh en los pasados gobiernos del PLD y los apartamentos que construyó Joaquín Balaguer.

Para los que tienen una mayor capacidad económica, es cuestión de adecuar sus presupuestos a sus posibilidades y no querer tener un apartamento o casa enorme por un precio pequeño.

Los tiempos actuales nos obligan a hacer algunos cambios en nuestras preferencias.

Es posible que no necesitemos tanto espacio y que debamos tener muebles no tan grandes, lo importante es poder decir: Esta es mi vivienda.

Termino diciéndoles algo para que salgan ahora mismo para el banco a hacer los depósitos de reservar sus apartamentos. Por favor, lean con calma este final:

“Si aún, a los apartamentos donde quieren comprar no les han aumentado el precio y los han llevado al nuevo tope de RD$4,852,211.20, corran, sepárenlo hoy, antes de que les aumenten para que se ganen esa plusvalía, pues, en cualquier momento los precios serán más elevados.

