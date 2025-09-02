Aumenta a 1.124 cifra muertos por el terremoto en Afganistán

Transcurridas más de 32 horas del terremoto en Afganistán, los heridos y los muertos continúan apareciendo.

Aún hay personas atrapadas entre los escombros y el acceso de los equipos de rescate a las zonas montañosas sigue siendo extremadamente difícil.

Mientras el reporte oficial más reciente del lunes hablaba de 800 fallecidos, la Media Luna Roja Afgana actualizó la cifra este martes y la elevó a 1.124 víctimas mortales.

Una fila de ambulancias transita la carretera montañosa intentando llegar a las aldeas de Kunar, mientras helicópteros llevan suministros de ayuda y trasladan heridos a hospitales.

El desastre pone presión a la administración talibán, ya debilitada por la fuerte caída de la ayuda extranjera.

sp-am