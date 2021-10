AUKUS: Asociación EEUU-Reino Unido-Australia

POR ISIDOROS KARDERINIS



La nueva Asociación AUKUS, la nueva alianza geopolítica de Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos, para mejorar la seguridad en la zona de los océanos Índico y Pacífico prevé la provisión de la tecnología necesaria por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña a Australia para que pueda desarrollar submarinos de propulsión nuclear. Este movimiento apresurado es claramente un cambio de estrategia y política en la región en general.

Con esta maniobra, EE. UU. demuestra que está regresando dinámicamente a una zona de gran importancia estratégica, con el fin de defender sus propios intereses y los de sus aliados, y frenar los movimientos agresivos del gobernante Partido Comunista de China y para limitar su influencia principalmente en el Océano Pacífico, pero también en el Océano Índico, el Mar de China Meridional y la Cuenca de Indochina.

Washington con AUKUS está redistribuyendo sus fuerzas en el tablero de ajedrez mundial para enfrentar a China, el país que se percibe como la mayor amenaza para la supremacía de Estados Unidos.

Gran Bretaña, después del Brexit, está tratando de fortalecer su papel global, de lanzar su nueva identidad geopolítica, la de Gran Bretaña mundial, y está «ardiendo» para involucrarse más activamente en la zona del sur de Asia y el Pacífico, mientras que Australia comparte las preocupaciones angloamericanas sobre el creciente poder del dragón chino.

Estados Unidos necesitaba una rápida acción geopolítica a nivel de «superpotencia» bajo el régimen de mal manejo de la retirada de Afganistán y, por lo tanto, se dirigió a los países anglosajones, con los que también tiene fuertes lazos lingüísticos y culturales, mientras al tiempo que excluye las negociaciones con otros países poderosos en la zona. En un comunicado emitido por AUKUS el 15 de septiembre con los primeros ministros de Australia y el Reino Unido, Scott Morrison y Boris Johnson, el presidente Joe Biden enfatizó que se trataba de «una inversión en nuestra mayor fuente de fortaleza, nuestras alianzas».

Sin embargo, la no invitación de Francia a la Asociación pasa por alto el hecho de que Francia tiene intereses geopolíticos específicos en la región del océano Indiο y el Pacífico, tanto en términos de seguridad internacional como porque tiene territorios franceses de ultramar en la región más amplia. Tiene alrededor de 7.000 soldados y cerca de 2 millones de civiles, incluidos sus territorios insulares, como Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa.

El acuerdo prevé la cooperación en muchas áreas de defensa y tecnología, información y tecnología cuántica, así como para la adquisición de misiles de crucero, pero su aspecto más importante se refiere a los submarinos de propulsión nuclear, que se construirán en Adelaida, Australia del Sur, con la participación de Estados Unidos y Gran Bretaña en función de consultoría y know-how para su producción.

Estos submarinos son mucho más difíciles de detectar que los convencionales, operan silenciosamente y se mueven con facilidad. Son súper armas con tecnología de punta que los dos países se han comprometido desde 1958 a no entregarse a alguien más. Según el acuerdo AUKUS, se construirán al menos ocho submarinos de propulsión nuclear, pero no se ha especificado cuándo se unirán a la Armada australiana, que no tiene infraestructura nuclear y por lo tanto el proceso se retrasará. Sin embargo, no portarán armas nucleares, como aclaró el primer ministro australiano Scott Morrison.

El gobierno chino también ha reaccionado al anuncio de una decisión de dotar a Australia de submarinos nucleares, acusando a Washington de que vuelve en lógicas que recuerdan a la Guerra Fría. Está claro que los datos están cambiando a la velocidad del rayo y todo el planeta parece estar viendo cómo las dos mayores potencias de la época se preparan para todas las posibilidades, incluso la de un conflicto militar.

La venta de estos ocho submarinos nucleares a Australia también plantea el tema de la energía nuclear, no las armas nucleares no incluidas en la venta, sino los reactores de propulsión de submarinos nucleares. No viola los tratados de proliferación nuclear, pero si encuentra imitadores entre países que negocian sus capacidades nucleares, como Irán, la situación se complicará aún más.

La mayoría de los estados de los océanos Índico y Pacífico preocupados por la creciente agresión de China esperan que Estados Unidos, no Francia, equilibre el poder chino. Así que Japón e India, las dos economías más grandes de la región fuera de China, han dado la bienvenida a AUKUS.

Singapur, que siempre ha equilibrado cuidadosamente sus relaciones con Estados Unidos y China, también acogió con satisfacción el acuerdo. Nueva Zelanda también ha hecho comentarios positivos sobre la nueva alianza y el papel que puede desempeñar para mantener el equilibrio. Sin embargo, aclaró que los submarinos australianos no tienen cabida en sus aguas territoriales.

Por otro lado, el coste de esta opción parece muy elevado porque aliena y divide a los aliados europeos. «Los principios fundamentales de cualquier alianza son la solidaridad y la transparencia. Estamos siendo testigos de una total falta de transparencia y solidaridad aquí «, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.» El presidente Joe Biden debe explicaciones a Francia. Muchas preguntas quedan sin respuesta. Uno de nuestros Estados miembros ha sufrido una injusticia flagrante e inaceptable. Eso hay que aclararlo antes de volver al nuestro”, expresó también la jefa de la Comisión, Ursula von der Leyen, su descontento en una entrevista con CNN.

La ruptura con Francia por la anulación del pedido de 12 submarinos nucleares tipo «Barracuda», valorados en 90.000 millones de dólares, aspecto crítico de la «diplomacia armamentística», que claramente perjudica a la industria y la economía naval francesa, y el justificado gran enfado de el gobierno francés, refuerza la crisis de la OTAN en un momento crítico. Y al mismo tiempo, la repentina retirada de Estados Unidos de Afganistán, sin tener en cuenta a sus aliados, está creando un nuevo panorama para los problemas de seguridad colectiva en una región más amplia.

Para terminar, me gustaría enfatizar que la pregunta crucial y más importante que surge es si AUKUS será esencial para tratar de contener a China. Y la respuesta es que ciertamente fue a nivel de comunicación política porque causó revuelo y distrajo la atención de la humillante derrota de los estadounidenses en Afganistán, pero las dimensiones reales y los resultados finales de esta alianza tripartita, cuyo objetivo es mucho más anchos que el mencionado en el anuncio, aún no son visibles.

Al mismo tiempo, sin embargo, el desorden y cualquier división en el campo occidental es muy difícil de revertir o curar en un corto período de tiempo.

JPM