Atribuye apagones a la falta de cumplimiento Plan de Expansión

Héctor Herrera Cabral y Celso Marranzini Pérez

SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Gabinete del Sector Eléctrico, Celso Marranzini Pérez, atribuyó los apagones a la falta de cumplimiento del Plan de Expansión 2010-2030.

Asimismo, recordó que en el caso de Punta Catalina no era la solución al problema eléctrico, sino una adición importante al sistema.

«Este es un sistema que crece 125 megavatios todos los años, y la última adición que se había hecho, antes de Punta Catalina, fue las plantas Quisqueya I y II, dejadas por su administración al frente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)», indicó.

Explicó que las dos unidades de Punta Catalina se construyeron entre el 2012 al 2019 y, por lo tanto, el sistema “se comió a Punta Catalina”.

Agregó que en 2018 se debió licitar otra planta, y no se hizo. «Y cuando cualquier planta del sistema sale para mantenimiento crea un problema de suministro», afirmó el funcionario en el programa D´Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya, donfue entrevistado por Héctor Herrera Cabral

Dijo que, en el caso de la unidad número I de Punta Catalina, salió del sistema para mantenimiento el pasado 27 de marzo y esperan que pueda entrar el 30 de este mes.

“Los apagones más que relación con Punta Catalina tienen el problema de que, desgraciadamente, el Plan de Expansión 2010-2030 que, incluso, lo hicimos nosotros, no se cumplió, o sea, yo siempre he dicho que Punta Catalina no era la solución del problema eléctrico, sino una adición importante al sistema, este es un sistema que crece 125 megavatios todos los años, y la última adición que se había hecho antes de Punta Catalina fue Quisqueya I y II”, reiteró.

Insistió que para mantener estable la oferta del servicio eléctrico, y que no se cree problema en el suministro que se traducen en apagones cuando alguna de las plantas más importantes del sistema tiene que salir por un asunto de mantenimiento, se requiere adicional 125 megavatios cada año al parque energético.

“Ahora mismo hay unas licitaciones de corto plazo de 400 mega y una de largo plazo de 800 megavatios, o sea, fíjate el problema que hay, con 350 megavatios de Punta Catalina fuera y 300 de AES, como el sistema no tiene reservas, desgraciadamente eso se traduce en apagones, porque no hay otra forma”, precisó.

Dijo que los generadores “tenemos que ser lo suficientemente responsables y decir estamos en mantenimiento, no es culpa de las Distribuidora, es culpa de que no hay suficiente energía, y hay que sacar las plantas para darle mantenimiento”.

Descartó que los apagones que se han producido recientemente en distintos puntos del país sean económicos, y aclaró que en el caso específico de Punta Catalina las Distribuidoras están pagando a tiempo la energía despachada.