Athletics activa a Luis Severino y abrirá ante Cardinals de San Luis

Luis Severino

ST. LOUIS — El lanzador derecho de los Athletics, Luis Severino, regresó el lunes de la lista de lesionados de 15 días y está programado para abrir como visitante contra St. Louis Cardinals el martes por la noche.

Severino, quien firmó un contrato de tres años por $67 millones en diciembre, el mayor en la historia del club, y abrió el Día Inaugural, había estado de baja desde el 6 de agosto por una distensión en el músculo oblicuo izquierdo.

Tiene un récord de 6-11 con una efectividad de 4.82 en 24 aperturas, con 103 ponches y 44 bases por bolas en 136 1/3 entradas, y un récord de 4-1 con una efectividad de 2.93 y 30 ponches en sus últimas cinco salidas.

Los Athletics también llamaron al infielder/jardinero Max Schuemann, de Triple A, Las Vegas, y seleccionaron al lanzador derecho Scott McGough, de Triple A.

El lanzador derecho Eduarniel Núñez fue enviado a Las Vegas y el lanzador zurdo Ben Bowden fue transferido a la lista de lesionados de 60 días.

McGough, de 35 años, comenzó la temporada con el equipo Triple A, Reno de Arizona, y fue designado para asignación el 5 de junio. Nueve días después, el 14 de junio, firmó un contrato de ligas menores con los Athletics y tuvo marca de 4-0 con un salvamento en 16 apariciones con Las Vegas.

of-am