Atascados en el fango: ¿qué te digo?

EL AUTOR es artista plástico. Reside en West Palm Beach.

Algunos de los cuatro gatos que suelen leer mis descargas, seguro han de decir, en más de una ocasión: ¡oye! Pero este tipo si escribe M. El mundo acabándose y él, como si nada, se la pasa escribiendo tonterías del universo, de dimensiones, de sueños y hasta ¡del más allá! Como si se hubiera muerto.

Lo cierto es que sí, ya me morí varias veces, pero eso saldrá en su momento. Para esos amigos, que gentilmente leen lo que escribo, debo confesarles que hace tiempo dejé de aludirme por las cosas de este mundo.

Y aun así no soy indiferente. Asiduamente me destemplo en mis casillas ante hechos aberrantes o incomodos con el fin de, “brindar un poco de claridad” ante la oscuridad de muchos.

¿Qué te digo? ¿de qué quieren que les hable? ¿de qué tenemos un país vecino cargado de miserias y llantos a punto de convertirse en hordas desesperadas que cruzarán a nuestro lado provocando una inestabilidad mayor de la que ya gozamos?

¿Quieren que les hable de la música que están escuchando los jóvenes del momento? ¿las consecuencias que traerá eso en los próximos años degradando las miserias humanas a puntos jamás soñados?

¿Quizás debería hablar de la estampida de jóvenes en Texas que dejó 8 muertos pisoteados por fanáticos de este mismo estilo de música y que eufóricos reían ante el desmadre?

¿De la histeria mundial ante el manejo de la pandemia y la “obligatoriedad” de vacunarnos? ¿de las “sutiles penas” a los condenados de Odebrecht? ¿de los recién destapados casos de narcotráfico? ¿de las chapeadoras? ¿O del grado de intelectualidad de la policía?

No mis amigos, el mundo siempre ha tenido políticos corruptos, hombres honestos convertidos en dictadores, pueblos ignorantes y manipulables, mayorías de creyentes en dioses salvadores ante las desgracias de la vida.

¿Qué quieres que te diga? ¿qué acabe con todos con mi pluma? ¿qué me disfrace de santo y espadachín justiciero cuando adolezco de la misma sangre, temor y ambición de todos?

Prefiero llevarte de la mano e invadir tus sueños dándote esperanzas de una vida mejor mas allá de las estrellas ya que este mundo maravillo, sin dudas, está poblado por nosotros, los seres “diferentes” y de “conciencia” autoimpuestos como reyes de todos los demás seres que habitan el planeta.

¿Todavía comes carne? De que compasión podemos hablar si ni siquiera se nos ocurriría visitar el matadero de animales. ¿una vaca, un cerdo, un perro, un gato…un humano?

Tenemos miles de años comiéndonos unos a otros ¿quién dice que eso terminará pronto? Antes, explotaremos bajos las llamas de una de las miles de bombas nucleares o sucumbiremos ahogados ante el daño que les estamos ocasionando al planeta.

Mejor es que me dejes seguir escribiendo de las simples cosas, de la gracia de vivir y sus acontecimientos o de cualquier pendejada que te ayude a soportar los imprevistos y misterios de la vida.

Podría seguir sacándote en cara cosas que cotidianamente haces como robots o como un fantasmagórico zombi manipulado por una sociedad que hace lo que los demás hacen…como botar una simple botella de plástico a la basura…

La sangre ya no está en mi pluma, por lo menos no de forma constante.

Suelo indignarme de la brutalidad que nos arropa, de lo permisivos y olvidadizos que somos ante los políticos, empresarios y demás vividores que roban empobreciendo a sus pueblos. El pelotón de fusilamiento no ha podido acabar con esta plaga que renace siglo tras siglo, día tras día.

Entonces, ¿qué te digo? Quizás debería pedirte que me perdonaras por no complacerte en tu empecinada “sadicidad” por señalar lo que no puedes ser…

Yo seguiré intentando despertarte, aunque permanezca hundido en el mismo fango en que estamos atascados.

¿Qué te digo? El mundo no cambiará por mínimo carnicero. ¡salud! …ya te lo dije…

massmaximo@hotmail.com



jpm-am

