Ataque ucraniano afecta líneas eléctricas central de Zaporiyia

Central nuclear de Zaporiyia

MOSCU 10 Feb.- La autoridad que gestiona la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso, ha denunciado este martes un ataque de Ucrania contra la instalación que ha causado la desconexión de una de las dos líneas eléctricas externas que suministran energía a la central y que llevaba muy poco tiempo operativa desde que se iniciaron los trabajos de reparación en enero.

Según informa el equipo gestor en un mensaje de Telegram, el ataque ucraniano ha golpeado infraestructura vital del complejo industrial de la ciudad de Energodar, así como de la propia instalación nuclear.

A causa del ataque, «la línea Ferosplavna-1, de 330 kilovoltios, ha sido deshabilitada debido al incendio provocado por el ataque del Ejército de Ucrania». «La electricidad necesaria para mantener el funcionamiento de la central está siendo suministrada actualmente a través de la segunda línea externa, de 750 kilovoltios», recoge el texto, que también informa de daños en una tubería principal del sistema de calefacción.

Aunque no se ha informado de víctimas mortales, el suministro de calefacción a edificios residenciales y a las instalaciones sociales de Energodar ha sido suspendido «temporalmente».

«Los especialistas comenzarán una evaluación detallada de los daños y los trabajos de restauración tan pronto como la situación lo permita», ha añadido la autoridad que gestiona la central.

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) anunció a mediados de enero el inicio de «reparaciones cruciales» en la última línea eléctrica de reserva de la central nuclear de Zaporiyia, que se encontraba fuera de servicio por los ataques del pasado 2 de enero, tan solo unos pocos meses después de que la central volviera a contar con un doble suministro eléctrico externo por primera vez en cuestión de seis meses.

La central nuclear de Zaporiyia es la más grande de Europa y está en manos de las tropas rusas desde marzo de 2022. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los bombardeos contra la infraestructura de apoyo de la central, que se ha quedado en hasta 12 ocasiones sin corriente desde febrero de 2022, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania.

of-am