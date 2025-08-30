Atañe a violencia género 50 % casos de Ministerio Público RD
Santo Domingo, 29 ago .- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este viernes que no se puede hablar de Justicia sin hacerlo sobre el «fenómeno» de la violencia de género.
«De cada 10 casos que el Ministerio Público judicializa, al menos el 50 % está vinculado directa o indirectamente con este fenómeno; de ahí la importancia que desde aquí también brindemos este servicio», sostuvo Reynoso.
FISCALÍA COMUNITARIA EN PEDRO BRAND
La magistrada se refirió en esos términos durante la inauguración de la Fiscalía Comunitaria de La Guáyiga, municipio de Pedro Brand, la segunda de las 24 que se propone instalar su gestión atendiendo a criterios relacionados con el mapa de calor de la criminalidad de las demarcaciones seleccionadas, su población registrada por el censo y sus dificultades de acceso a la justicia.
Entre su personal incluirá tres fiscales para la atención de los casos, un coordinador encargado de supervisar los procesos y un abogado de apoyo. También, áreas de recepción para orientar a los usuarios, sala de espera, dos salas de denuncias para garantizar privacidad y comodidad y áreas administrativas para la gestión interna.
Reynoso recordó que atendiendo a una solicitud suya, el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó la instalación de las fiscalías comunitarias siguiendo un modelo digno, en su estructura física y en su operatividad, que garantice la dignidad de la persona. La primera se puso en funcionamiento en Sosúa, Puerto Plata, y la próxima será en Boca Chica, Santo Domingo.
«La inauguración de esta fiscalía comunitaria no es una simple apertura de una oficina: hoy se inaugura un modelo de servicio y un modelo de proximidad ciudadana», aseguró Reynoso.
BUSCARÁN SOLUCIONES ALTERNATIVAS
Resaltó que las fiscalías comunitarias, además de perseguir el delito, operarán como una puerta de búsqueda de soluciones alternativas a los conflictos en las comunidades.
En la actividad estuvieron entre otros, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, Ramón Peralta Guzmán.EFE
SI, PORQUE ES MUY FACIL Y SERVIL Y SE ACOMODA A LOS INTERESES DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA UNION EUROPEA, SUSTITUIR LA IDEA DE LA LUCHA DE CLASES EXPLOTADAS VS. CLASES EXPLOTADORAS, POR LA LUCHA DE GENERO, CONFORMADA POR H0MBRES VIOLENTOS, SALVAJES Y CULPABLES CONTRA MUJERES DIVINAS, EDUCADAS Y VICTIMAS INOCENTES DE LOS HOMBRES. POR ESO NOS TIENEN BAJO CHANTAJE Y SI USTED HACE UNA DENUNCIA EN CONTRA DE LAS INOCENTES MUJERES NO LE PONEN CASO.
AQUI HAY MUCHOS FUNCIONARIOS MONETIZANDO LA AJENDA 20-30 QUE SE PAGA CUANDO EL DELITO LO COMETEN DOMINICANOS Y SE CALLAN A MIRAN PARA OTRA PARTE CUANDO EL DELITO LO COMETEN LOS HAITIANOS Y SI LO CASTIGAN ES CON PENAS MUY BENALES.
HAY UNA VARA DIFERENTES PARA MEDIR A UNOS Y A OTROS ESO NO QUIERE DECIR QUE NO SEAN CASTIGADOS
Bla, bla, bla y mas eme. Cuantos anos tiene esta amiguita en la fiscalia y por que no ha resuelto UNO. Donde esta su genial impronta como fiscal? En servirle de ida al PRM y por las noches a la Fuerza del Pueblo. Nada mas…
VAYA QUE BIEN AHI ESTAN MIS DOS EVAS FAVORITAS QUE ME AGRADAN. YENI Y FARIDE . ME ENCANTARIA VIAJAR CON UNAS DE LAS DOS, EN UN CRUCERO CRUZANDO EL ATLANTICO..YO LA CUIDARIA EXCELENTEMENTE BIEN, SI LAS OLAS Y FUERTES VIENTOS ESTREMECEN EL BARCO.,MUCHOS PASAJEROS SE ASUSTAN A VECES, Y DICEN QUE EN EL MAR LA VIDA ES MAS SABROSA . BERENICE DEBES SER MUY AGRESIVA Y ARDIENTE., ME AGRADARIA BAILAR UN PERICO RIPIAO CON BERENICE, EL NAVEGANTE
Esto que propones es violencia de genero.
SENOR USTED ESTAS BORRACHO AQUI NO EXISTE NADA DE VIOLENCIA DE GENERO. EN QUE SIGLO VOS VIVIS CABALLERO…. EL NAVEGANTE
Cualquier caso de una vez sale ella pero los casos de corrupción son muchos expedientes ni lo mira se hace de la vista gorda leonor en la calle Hipólito en la calle danilo en la calle y abinader en la calle y todos los corruptos en la calle esta cre que el dominicano somos pendejos nosotros sabemos todo
Ahora sale ablar esta corrupta de **** por que no mete presos a los corruptos que tu hace en ese puesto te hace de la vista gorda con tu mafia que tienes montada cómplice tu no a metido un solo corrupto a cárcel todos estan afuera
CUANTA ignorancia:
Violencia de Genero: violencia de género es cualquier acto, acción u omisión que cause daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual, económico o de otro tipo a una persona, DEBIDO A SU GENERO, o sea una mujer mata a un hombre por ser hombre y viceversa, estos casos no son VIOLENCIA DE GENERO, son pasionales en su gran mayoria, mientras mas estudian mas brutos son.
