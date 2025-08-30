Atañe a violencia género 50 % casos de Ministerio Público RD

Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, durante la inauguración de una fiscalía comunitaria en el municipio dominicano de Pedro Brand

Santo Domingo, 29 ago .- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este viernes que no se puede hablar de Justicia sin hacerlo sobre el «fenómeno» de la violencia de género.

«De cada 10 casos que el Ministerio Público judicializa, al menos el 50 % está vinculado directa o indirectamente con este fenómeno; de ahí la importancia que desde aquí también brindemos este servicio», sostuvo Reynoso.

FISCALÍA COMUNITARIA EN PEDRO BRAND

La magistrada se refirió en esos términos durante la inauguración de la Fiscalía Comunitaria de La Guáyiga, municipio de Pedro Brand, la segunda de las 24 que se propone instalar su gestión atendiendo a criterios relacionados con el mapa de calor de la criminalidad de las demarcaciones seleccionadas, su población registrada por el censo y sus dificultades de acceso a la justicia.

Entre su personal incluirá tres fiscales para la atención de los casos, un coordinador encargado de supervisar los procesos y un abogado de apoyo. También, áreas de recepción para orientar a los usuarios, sala de espera, dos salas de denuncias para garantizar privacidad y comodidad y áreas administrativas para la gestión interna.

Reynoso recordó que atendiendo a una solicitud suya, el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó la instalación de las fiscalías comunitarias siguiendo un modelo digno, en su estructura física y en su operatividad, que garantice la dignidad de la persona. La primera se puso en funcionamiento en Sosúa, Puerto Plata, y la próxima será en Boca Chica, Santo Domingo.

«La inauguración de esta fiscalía comunitaria no es una simple apertura de una oficina: hoy se inaugura un modelo de servicio y un modelo de proximidad ciudadana», aseguró Reynoso.

BUSCARÁN SOLUCIONES ALTERNATIVAS

Resaltó que las fiscalías comunitarias, además de perseguir el delito, operarán como una puerta de búsqueda de soluciones alternativas a los conflictos en las comunidades.

En la actividad estuvieron entre otros, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, Ramón Peralta Guzmán.EFE

rsl