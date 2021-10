Asumir con discernimiento nuestra realidad

EL AUTOR es escritor. Reside en Santo Domingo.

Bien Mauro y Jorge Duarte, retomando el tema de esta mañana, a propósito del presidente Abinader dejar sin efecto la Reforma Tributaria porque resultaba política y socialmente inoportuna y perturbadora, creo que, desde la comunidad cristiana, aprovechando la buena voluntad del presidente, debemos acercarnos a temas de supremo interés para la estabilidad del país y para el bienestar y la paz de todos.

Esta retirada de la reforma tributaria baja tensiones, pero quedan problemas que el presidente no puede abordarlos solo. Hablo de temas concretos como lo es la modificación de la Ley 87-01 de la Seguridad Social, las compensaciones salariales, tan desiguales como injustas; el orden y la formalidad congresual, tan deteriorado en estos últimos días, y la atenta observación a un síntoma de enrarecimiento, de irracionalidad y desaprensión que se está expandiendo con el paso de los días. Estoy hablando de una crisis preocupante de liderazgo a todos los niveles.

Policías nuevos o renovados para poner el orden. Eso no está fácil. No se puede garantizar la seguridad ciudadana solo con nuevos policías. Sin una ciudadanía que entienda el principio de autoridad y el orden, no habrá buenos policías, no disminuirá la violencia, por lo que la seguridad ciudadana siempre estará en riesgo.

Tenemos ciudadanos de todas las clases y niveles que les divierte en grande desconocer toda autoridad. El gran dilema ciudadano que tenemos es: “Policía, yo no te respeto ni reconozco tu autoridad, pero tú tienes que cuidarme”. Así no vamos para ninguna parte. Hay que trabajar una cultura ciudadana que exija derechos pero que también asuma responsabilidades y se empeñe en cumplir las normas.

Abogué por que en la Comisión de la Reforma Policial hubiera por lo menos un pastor evangélico que ayudara hacer visible el potencial de las iglesias en una formación ciudadana saludable.

El tema tiene sus orillas controversiales, no lo pongo en dudas, pero entre nosotros está creciendo una preocupante tendencia al desconocimiento de toda autoridad y norma, y veo que estamos en contra de todo y de todos, pero tampoco proponemos ni analizamos ni ponderamos nada.

No estoy proponiendo conformismo y sumisión sin miramientos. Eso no. Estoy hablando de asumir con discernimiento nuestra realidad para implementar propuestas ciudadanas inspiradas en el bien para todos.

JPM

