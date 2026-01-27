Asume nuevo cónsul RDislas Antigua y Barbuda

SAINT JOHN, Antigua.- Julio César Mateo Báez asumió como cónsul general de la República Dominicana en las islas de Antigua y Barbuda y prometió contribuir a estrechar las relaciones amistosas y comerciales de su país con las comunidades de esos territorios caribeños.

Mateo Báez, quien por muchos años fue vicecónsul dominicano en Nueva York, dijo sentirse complacido con haber sido destinado por el presidente Luis Abinader a prestar servicios en estos lugares, “que tienen prolongada tradición y significativos méritos en las Antillas”.

Expresó que “las autoridades y habitantes de Antigua y Barbuda «gozan de especial afecto y simpatía del gobierno y pueblo dominicano, básicamente por su acrisolada historia y esfuerzos promoviendo acciones de cooperación e integración de las naciones de la región”.

Mateo Báez (Yulín), licenciado en administración de empresas, habló durante un sencillo acto de recibimiento en el consulado encabezado por la embajadora dominicana Yolanda Alexandra Victoria Álvarez.

Con la diplomática y el personal de la oficina de representación dominicana, Mateo Báez compartió impresiones de trabajo e impulso de iniciativas para reforzar la presencia de su país en estas islas, que forman un estado independiente dentro de la Mancomunidad de Naciones, asociada al Reino Unido.

