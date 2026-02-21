Asonahores anuncia feria de comercialización turística DATE

Javier Tejada, primer vicepresidente de la Asonahores.

SANTO DOMINGO. – La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) anunció la celebración del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2026, que tendrá lugar del 22 al 24 de abril en el Barceló Bávaro Convention Center.

Considerada la feria turística anual más importante del país y una de las principales plataformas de negocios del Caribe, la entidad destacó que el evento funciona como una plataforma integral con impacto en la economía nacional.

Al respecto, explicó que el evento propicia la generación de ventas futuras mediante citas de negocios y reuniones entre proveedores turísticos dominicanos y compradores internacionales.

PRESERVAR LA SEGURIDAD JURÍDICA

Javier Tejada, primer vicepresidente de la Asonahores, destacó que la industria turística atraviesa un momento histórico, tras recibir en 2025 a más de 11 millones 600 mil visitantes.

“Es fundamental cuidar las estructuras que han permitido el florecimiento de este sector y de la economía en su conjunto, así como preservar las condiciones de estabilidad y seguridad jurídica que nos permiten ser competitivos y atraer inversión extranjera”, expresó.

DAR RESPUESTA A DESAFÍOS CLAVE

Asimismo, subrayó que para el país es crucial continuar avanzando y dar respuesta a desafíos en áreas como la regulación del ordenamiento territorial, la gestión integral de los residuos sólidos y el fortalecimiento del suministro eléctrico.

La feria impulsa, además, la diversificación de la oferta hacia segmentos especializados como el turismo cultural, de aventura, religioso, deportivo y MICE (turismo de reuniones) , fortaleciendo la propuesta competitiva del país.

De igual manera, contribuye a la apertura de nuevos mercados emisores y se consolida como un motor estratégico para atraer inversiones y aumentar la llegada de visitantes a la República Dominicana.

DATE 2026 cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Barceló Bávaro Grand Resort, Coco Bongo y Meliá Hotels International.

