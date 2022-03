Asegura muro evitara inmigración ilegal y garantiza seguridad en RD

Enrique García

SANTO DOMINGO.- La construcción del muro en la línea fronteriza es una decisión acertada del presidente Luis Abinader, porque no solo procura controlar la inmigración ilegal, sino que garantiza la seguridad del Estado, declaró Enrique García, director general de Migración.

Explicó que el muro»contribuye a evitar contrabando de armas, drogas y la inmigración ilegal».

“El muro es una intención del Presidente, y creo que la gran mayoría del pueblo dominicano lo ha valorado muy bien. Desde ese punto de vista migratorio, será una contención de entrada, aunque está en la visión de seguridad nacional por los temas de violencia en Haití”, manifestó García en el programa Encuentro Extra, que se difunde por Color Visión, donde fue entrevistado por Cristhian Jiménez.

Recordó que «ni los Estados Unidos ni otros países han podido erradicar por completo los problemas que se generan en sus fronteras».

Y en ese sentido, comentó que «el mundo está siendo testigo de un extraordinario flujo migratorio a otros países de personas que, por la guerra entre Rusia y Ucrania, han tenido que abandonar su nación y buscar refugio en otros países».

“Se ha estimado que al menos 3.5 millones de ucranianos que se han desplazado, situación que complicó a los países que los están recibiendo, pero se trata de ciudadanos que están siendo afectados por una guerra y han tenido que buscar asilo en ciudades vecinas. Ese es un ejemplo de los acontecimientos que se viven entre dos países fronterizos y en el caso de la República Dominicana, lo que tratamos es de minimizar el impacto de la trata de personas, tráfico de seres humanos, de droga, de armas, robo de vehículos y robo de ganado”, declaró.

Informó que, además del muro, en la frontera habrá un personal capacitado, dotado de herramientas tecnológicas que contribuyan a la eficiencia de su labor en la aplicación de los controles requeridos».

“En la medida que se agrava la crisis haitiana, mayor cantidad de haitianos quiere cruzar para la República Dominicana. Los secuestros y destrucción de negocios en ese país han motivado a mucha gente a tratar de llegar al país, ya sea con su documentación o de forma ilegal, por lo que las autoridades tenemos mucho mayor responsabilidad, una labor que se hace con las autoridades militares, quienes son los que tienen que cuidar nuestra frontera”, indicó.

HABITANTE FRONTERIZO

De otro lado, García explicó que “el carnet de habitante fronterizo era la primera intención seria en este país para organizar el mercado binacional, la primera, lo digo responsablemente».

«El carnet de habitantes está previsto en la Ley de Migración, es una disposición, lo que pasa es que ningún director lo había hecho y yo quería dejar esa impronta», aseguró.

Dijo que, «según la Ley, es un permiso de paso que se le da a un haitiano vive allí, a los habitantes que hacen acto de comercio todos los días en nuestra frontera, que van a esos mercados de Pedernales, de Elías Piña, Dajabón, y ellos tradicionalmente vienen con su mesa”.

Agregó que ese carnet permitiría a los comerciantes desarrollar sus actividades en los mercados binacionales solo por un día y los que no cumplan serían deportados.

“No era una visa, no era residencia. El legislador fue quien lo estableció, no fue Enrique García, lo que estamos haciendo es aplicar lo que establece la Ley. Nosotros recibimos miles de haitianos en el mercado binacional, entonces, lo que queríamos era aplicar controles, dotándolos de una identificación. Si pasaron 2,500 personas, por ejemplo, y solo retornaron 2,000, ya tenemos el dato y comenzamos a buscarlos para deportarlos. Nosotros hicimos un levantamiento, durante seis meses conversamos con los comerciantes de la zona, con las autoridades, era un proyecto que se venía trabajando de forma organizada, eso no le crea derecho alguno a ese ciudadano”.

