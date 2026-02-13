Asegura línea 2C del Metro de SD está lista para iniciar labores

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader aseguró este jueves que la Línea 2C del Metro de Santo Domingo cumple con todos los estándares y recomendaciones de seguridad establecidos por los especialistas.

Durante la presentación de un informe sobre los avances y logros alcanzados por la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, invitó a la población a participar en el recorrido inaugural de la Línea 2C, programado para el 24 de este mes las 4:00 de la tarde.

“Yo seré el primero en estar presente. Todas las recomendaciones de seguridad se han seguido y aplicado en el Metro. Los esperamos ese día a las 4:00 de la tarde para realizar el primer recorrido y dejar en funcionamiento, de manera gratuita y en fase de prueba hasta Semana Santa, la Línea 2C del Metro, y posteriormente iniciar su operación normal”, expresó.

De su lado el geólogo Osiris de León explicó que la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático realizó una evaluación técnica de la obra y determinó que cumple con las recomendaciones de seguridad establecidas por los especialistas,m.

En el acto estuvieron el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó; el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Caba Romano y representantes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores y las facultades de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, la Cámara Dominicana de la Construcción y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas.

SP-am