Armada República Dominicana adquiere Guardacostas en EEUU
SANTO DOMINGO. – La Armada de la República Dominicana incorporó a su flota el guardacostas “ARCTURUS” GC-114, de la clase Defiant 85 (Near Coastal Patrol Vessel–NCPV), adquirido en Estados Unidos (EE.UU.).
El ARCTURUS GC-114 fortalecerá la vigilancia marítima y el control de las aguas jurisdiccionales del país.
Ampliará la capacidad de respuesta frente a pesca ilegal, narcotráfico, migración irregular, crimen organizado transnacional, y operaciones de búsqueda y rescate en el mar.
COMPRA A ESTADOS UNIDOS
La adquisición fue mediante el programa de Venta Militar Extranjera (FMS), mediante la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA).
Esa operación fue realizada mediante un acuerdo de compra-donación, en el que el Estado dominicano aportó el 30% del costo, mientras que el 70% restante lo financió EE.UU..
Ello reafirma la estrecha relación de cooperación bilateral en el combate a amenazas comunes de la región.
RECEPCIÓN DEL GUARDACOSTAS
La moderna embarcación fue recibida en el Puerto de Sans Soucí por la encargada de negocios de la Embajada de EE.UU., Patricia Aguilera, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, y funcionarios y oficiales de los dos países.
Tras la ceremonia, las autoridades dominicanas y estadounidenses sostuvieron una reunión estratégica, en la que analizaron temas prioritarios relacionados con la seguridad marítima.
Construido en el astillero Metal Shark Boats, en Luisiana, EE.UU., el Guardacostas posee, entre otras características, velocidad máxima de 26 nudos y una tripulación de hasta 22 miembros.
También está preparado para la instalación de 3 a 5 afustes de ametralladoras medianas y pesadas.
La Armada posee dos embarcaciones de esta clase. Posee también el GC-102 “BETELGEUSE”, incorporado en agosto de 2020.
agl/of-am
MUY BIEN POR EL PRESIDENTE ABINADER, EEUU ES UN PAIS AMIGO Y SOLIDARIO CON NUESTRO PUEBLO, VIA LA USAID DURANTE DECADAS DONO MILLONES DE DOLARES EN UTILES ESCOLARES, MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, ES QUIEN MAS PRODUCTOS NOS COMPRA, QUE MAS TURISTAS NOS ENVIA Y MAS CIUDADANOS DE NUESTRA PATRIA RECIBE EN AUTENTICA LIBERTA, NOS ENVIAN MILES DE MILLONES DE DÓLARES QUE SE REFLEJA EN BIENESTAR EN SALUD PARA EL PUEBLO, DEBE SER A QUIEN MAS LE COMPREMOS.
…
de tantas presencias… de la tayota… en de entregas… falto’ en este… para darle… oficialidad de estado…