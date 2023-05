ARGENTINA: Patricio León lleva su literatura a feria libro Buenos Aires

Patricio León en la feria del libro de Buenos Aires,.

ARGENTINA.- El escritor y actor Patricio León se presentó el pasado domingo 14 de mayo en la recién pasada Feria del Libro de Buenos Aires como expositor en la Sala Alfonsina Storni, del recinto ferial con el objetivo de promover su obra literatura a nivel internacional.

Su presentación contó con el apoyo logístico de la Embajada Dominicana en Argentina y la moderación de la intelectual argentina, Gabriela Agosto, quien ponderó la importancia de que el público argentino conozca y aprecie la literatura caribeña y específicamente la dominicana.

“La literatura siempre me ha seducido. No recuerdo un momento de mi vida que no estuviera conmigo, ya sea como lector, narrador, actor, espectador, escritor o editor. Mi amor por la palabra hablada, escrita o simplemente figurada, me ha llevado por caminos que forman mi concepción del mundo”, dijo León.

Confesó en conversatorio con los asistentes a su presentación que los grandes personajes de la literatura universal han sido sus maestros, ayudándole a transitar por la vida, enfrentando los retos que se le presentan.

Personajes de la literatura como Segismundo de “La Vida es Sueño”, de Pedro Calderón de la Barca; Adela de “La Casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca; Scrooge de “Cuento de Navidad” de Charles Dickens; Blanche Dubois de “Un tranvía llamado deseo” de Tennessee Williams, están constantemente en su mente.

En el acto, León recitó la oda a los libros de Federico García Lorca, el poema “El ave y el nido” de Salomé Ureña, así como creaciones propias.

León lleva publicados cinco libros, de géneros diversos: literatura infantil y juvenil, cuentos, poesías y ensayos.

Algunos de los títulos con presencia en Buenos Aires son “¿Qué pasó en Vennet?”, “Rapsodia para luna y cuerdas” y “El juego: reflexiones dialogadas de un artista neuroeducador”.

El autor es catedrático reconocido por su labor de difusión, promoción y defensa de los estudios de los clásicos de la literatura universal.

