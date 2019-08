Aramis Camilo busca fortalecer su carrera artística

SANTO DOMINGO. Hace un año que el merenguero Aramis Camilo reside en República Dominicana y, desde entonces, trabaja arduamente para fortalecer su carrera artística.

Al ser entrevistado por José Méndez Luzón en el programa 911 Emergencia de Amor, que se transmite cada domingo, a las 8:00 de la mañana por el canal 4, el artista, quien vivió por 21 años en los Estados Unidos, anunció que promociona dos temas de su nueva producción discográfica.

Se trata de la salsa “Tengo todo excepto a ti” con los arreglos de Manuel Tejada, una versión muy tropical del éxito popularizado en balada por el mexicano Luis Miguel.

Aramis también promociona el merengue “Si me dejas ahora”, original de José José, tema que saldrá al aire en los próximos días con una producción bien pensada a cargo de Music Connettion Record. De esta propuesta se rodará un video en las Dunas de Bani.

“Estamos muy contentos de vivir en nuestro país y de volver a conectar de manera directa con el público que nos sigue”, dijo Aramis Camilo durante la plática con Méndez Luzón.

Agregó“estos trabajos, es solamenteel inicio de otra producción discográfica que se llama El Regreso del Don, porque volvemos a ponerle lente y sombrero a toda la banda en República Dominicana”.

Para el merenguero “la lucha debe echarse en República Dominicana” y por eso nos encontramos aquí para la gente que quiere la Organización Secreta en este país “.

Sus inicios

Aramis Camilo surge con su orquesta en los años 80. Rompió todos los parámetros gracias a su espectacularidad y un estilo que se conoció como La Organización Secreta. Sus temas más populares fueron “Yoselin” “Billete Pelao”, “Susana”, “Si no me quieres, yo no te quiero”, entre otras.

