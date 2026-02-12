Aprueban instalación de nueve empresas zonas francas en RD



SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) aprobó, en su primera sesión ordinaria del año 2026, la instalación de nueve empresas de este sector en las que, según dijo, serán invertidos más de RD$832 mil 179 millones y las cuales generarían divisas por US$8,336 millonesñ

Contemplan operar en las áreas de logística, tabaco, textil y operadoras telefónicas .

Asimismo, el Consejo aprobó la instalación de un parque de zonas francas, que proyecta una inversión de RD$367,815,168 e ingresos en divisas que superan US$1,146,018.

Durante el pasado año 2025, el sector zonas francas rompió récords históricos al generar 200 mil empleos directos, y cifras históricas en exportaciones con USD$14,645 millones.

CRECIMIENTO DEL SECTOR

Al concluir la primera sesión presidida por el nuevo ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovaton, el Consejo reiteró su compromiso de seguir impulsando el crecimiento del sector.

Dijo que es interés del presidente Luis Abinader que República Dominicana tenga las mejores condiciones y garantías para convertirse en el principal centro logístico de la región.

“ Nuestras zonas francas se mantienen como una de las principales fuentes generadoras de empleos y exportaciones y, por supuesto, de atracción de inversiones, y la meta es seguir trabajando en conjunto sector público- privado para sostener el avance alcanzado”, dijo.

Sanz Lovaton, junto al director ejecutivo del CNZFE, Daniel Liranzo, y otros miembros del Consejo, consideraron que durante el año 2026 esos espacios seguirán exhibiendo un desempeño histórico en varias materias, como la generación de empleos.

Entre los que participaron en esta primera sesión del CNZFE figuraron, por el sector público Vibiana Riveiro, directora de Prodominicana; Yarisabel Marmolejos, en representación de Proindustria y Martín Zapata, del Ministerio de Hacienda. Por el sector privado, estuvieron José María Muné, en representación de Asociación Dominicana de Exportadores; Claudia Pellerano, titular de las Operadoras de Zonas Francas; José Tomás Contreras, suplente; Hendrik Kelner, Federico Domínguez, administrador de Zona Franca PCISANO, y Aquiles Bermúdez, pasado presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas.

agl-sp