La pasada semana Señales TV, el canal de televisión que dirigimos junto a nuestra esposa Zinayda Rodríguez, realizó un encuentro navideño con los comunicadores de arte y espectáculos, en el cual entregamos un reconocimiento a Marivell Contreras, la primera mujer que presidió Acroarte, por sus grandes aportes y su ejemplo como comunicadora.

Mis palabras en esa actividad fueron orientadas a destacar la necesidad de que aprendamos a ser agradecidos ante los demás. A continuación me permito reproducir los elementos principales de ese mensaje:

“Ser agradecidos es una de las principales enseñanzas de Jesús. El mismo dijo en Marcos 10:45, que vino a la tierra” para servir y no para ser servido”. Ser agradecido y servir a los demás es una de las grandes virtudes que debemos exhibir y practicar los que tenemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas.

“Y esto es así, porque nadie solo, puede lograr nada significativo. El egoísmo y la vanidad personal no permiten logros de trascendencia. Somos seres humanos sociales y complementarios, y cada uno necesita a los demás para poder alcanzar metas y concretizar planes.

“Cada uno de nosotros debe siempre ser agradecido con los demás y aprender a mostrar con palabras y con hechos, ese sentido de gratitud. Esa es la intención principal de Señales TV, de Zinayda, mía y de todo el equipo que nos acompaña, en esta actividad: Dar gracias.

“Zinayda y yo somos comunicadores como ustedes. Sabemos muy bien lo que significa tener la responsabilidad de cada día dar una información, hacer un comentario, preparar un artículo de fondo, hacer una investigación sobre un tema, mantener una columna o una sección de espectáculos de manera diaria, confeccionar un periódico digital o una página web, operar un canal nacional o un canal de youtube, en fin, sabemos muy bien que el trabajo de ustedes es un gran compromiso con sus propias conciencias, con la sociedad y con el futuro.

“Asumir estos retos por el sendero correcto es nunca creernos por encima ni superiores a nadie, no importa la posición que tengamos, si somos unos simples redactores o unos grandes, medianos o micro empresarios. Recordemos la cita anterior de Jesús, el dice que vino al mundo “a servir, no a ser servido”. Esa es la ruta correcta.

“Lo que hagamos como comunicadores, como profesionales, en condición de empleados o como propietarios, siempre hagámoslo para servir a los demás y no para favorecernos solamente a nosotros.

“La Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10, que “no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos”.

“Esa es la clave, hacer el bien a todos. Ayudar a los demás. Ser agradecidos.

No creernos superiores a nadie y saber que a todos los necesitamos en algún momento. Lo que vamos a cosechar en nuestras vidas, es lo que sembramos con nuestras acciones en los corazones de los demás.

“Por eso, nunca nos cansemos de hacer el bien, de ayudar, de servir a los demás, como decía el siempre presente maestro Yaqui Núñez del Risco, en todo momento seamos útiles socialmente, es decir, sirvamos a los demás y a la sociedad con amor, con pasión y sin ambición.

