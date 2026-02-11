Apagón récord y suspensión de vuelos por bloqueo EU a Cuba

LA HABANA.- Cortes de electricidad, cierre de negocios, calles vacías y suspensión de vuelos.

Con el paso de las horas, la situación en Cuba por la escasez de combustible se vuelve más crítica, en pleno asedio de Estados Unidos para bloquear las provisiones de petróleo a la isla.

Para este martes 10 de febrero se prevé un apagón récord con cortes prolongados en todo el país y que, de manera simultánea, golpeará a más de un 64 % del territorio nacional, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), recogidos por la agencia de noticias EFE.

Para la tarde-noche, la franja de mayor demanda, la UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé una capacidad de generación de 1.134 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Por tanto, el déficit será de 1.966 MW. Asimismo, la afectación estimada, las desconexiones para evitar apagones sin control, alcanzará los 1.996

Si bien Cuba ya experimentaba una profunda crisis energética, la isla parece estar al borde del colapso luego de que el presidente de Estados Unidos bloqueara los suministros de petróleo a la isla procedentes de Venezuela, hasta entonces su mayor aliado y proveedor, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En un inicio, México intentó acudir al rescate y suplir la escasez energética, pero rápidamente la Administración Trump advirtió sanciones arancelarias para cualquier país que le suministre el crucial recurso a la isla. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha reculado en ese apoyo, aunque anunció la entrega de ayuda humanitaria.

Incluso, el Gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, por quien Trump ha mostrado afinidad, acusó a Washington de “asfixiar” a la nación latinoamericana con esas medidas.

La acusación no resulta exagerada. Diversas actividades económicas de la isla–que ya ha sufrido por décadas el bloqueo financiero de EE. UU.–están siendo golpeadas, como el comercio y el turismo, principal fuente de ingresos para los cubanos.

Hace semanas que a Cuba no llega ningún combustible ni ningún petrolero extranjero, indicaron expertos en seguimiento del transporte marítimo consultados por la agencia de noticias AFP.

Aerolíneas canadienses suspenden vuelos

El Gobierno cubano ya había advertido a las aerolíneas internacionales que el combustible para aviones no estaría disponible en la isla desde la medianoche del lunes a este martes 10 de febrero. Según La Habana, el suministro de combustible quedará congelado durante al menos un mes.

Ante este panorama, las aerolíneas de Canadá suspendieron sus vuelos a la isla. Air Canada, la mayor del país, informó en un comunicado que no se prevé que el combustible de aviación esté disponible comercialmente en los aeropuertos a partir de este martes, debido a que los gobiernos emiten avisos que advierten que el suministro probablemente no será confiable.

El déficit se extenderá desde este 10 de febrero al 11 de marzo, según un aviso a los pilotos publicado el domingo por la noche.

Air Canada, con sede en Montreal, anunció que en los próximos días enviará vuelos vacíos para recoger y repatriar a unos 3.000 clientes en Cuba. Aseguró que volará con combustible adicional para el viaje de regreso y hará paradas para reabastecerse si es necesario.

