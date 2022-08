Ante la invitación de Leonel, “alerta roja” a Bukele (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – Por diferentes medios digitales se ha informado al país y al mundo, que el probo, progresista y eficiente presidente de El Salvador, su excelencia Nayib Bukele, visitará a nuestra República Dominicana por invitación expresa del expresidente Leonel Fernández.

2 – Este anuncio lo ha hecho la FUPU con bombos y platillos (muy orondos), por lo que entrevemos, que con esta visita el expresidente Fernández la usará para sacar ventaja del prestigio, credibilidad, amor y respeto que por el presidente Bukele tenemos los dominicanos y todo el resto de América Latina.

3 – Si esta visita, por desgracia llegara a materializarse, sería una ofensa mayor a los millones de dominicanos que Leonel ha defraudado, por haber establecido en nuestro país una descarnada corrupción que le permitió a sus ministros, congresistas y altos funcionarios, hacerse de fortunas escandalosas robando los recursos de pueblo, que serían destinados a la educación, salud, vivienda, alimentación, etc.

4 – De aquella corrupción, Leonel fue su artífice y a la vez su más gran beneficiario. Leonel, al igual que los demás de su equipo de gobierno, se enriqueció de manera extravagante. En esta traición al pueblo, usaron testaferros, cobro de peajes (comisiones, mordidas), sobornos negociados, y la sobrevaluación de las obras del Estado construidas en su gobierno. Con estas inconductas, este campeón de la corrupción ha logrado amasar una fortuna de miles de millones dólares, con los cuales, él y su séquito se dan la vida de jeques árabes, mientras el grueso de la población, nataguea en la miseria.

5 – Señor Bukele: para que usted tenga una idea del grado de corrupción de Leonel y sus fuentes de enriquecimiento ilícito, de entre más de 200 casos evidentes, a seguidas le presento algunos de los más groseros. Leonel firmó con la Barrick Gold un contrato de explotación de nuestro oro con la fórmula, 97% de ganancias para la empresa minera y 3% para nuestro país. Ese 3% no cubre los gastos a incurrir en las reparaciones de los daños al Medio Ambiente. Actualmente, las ventas de oro de la Barrick Gold se estiman alcanzarán durante sus 35 años de operaciones, unos 500 mil millones de dólares. Ante este caso, uno se podría preguntar, ¿esa concesión se la otorgó Leonel a la Barrick de gratis?, ¿por patriotismo?, ¿o pensando en lo mejor para el país, sin que por debajo de la mesa hubiese un soborno de muchos millones dólares para Leonel y su equipo? Yo pienso, que una operación de esa envergadura con una compañía no santa, debe haber sido acordada por un soborno de no menos de 10 a 20 mil millones de dólares.

6 – Otro ejemplo de la corrupción de Leonel es, que aliado a otros corruptos concedió a una empresa colombiana la construcción de la carretera Santo Domingo – Samaná. El costo de esa vía fue de 200 millones de dólares, pero se le firmó a la compañía constructora un peaje sombra para que en 30 años se ganaran 5 mil millones de dólares. ¿Se concedió este contrato de manera gratuita, sin que mediara un gran soborno?

7 – Por otro lado, Leonel y su testaferro Félix Bautista tomaron 125 millones de dólares prestados a una empresa radicada en Miami que responde al nombre de Sun Land. Todavía, al día de hoy, Leonel no le ha dado cuenta al pueblo del destino que le dio a ese dinero.

8 – Señor Bukele: El edificio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), en el que usted – de acceder a la invitación – será huésped de honor de Leonel y sus vasallos, fue construido con aportes del narcotráfico y con dinero producto de la extorsión a que fueron sometidos los ingenieros que construyeron las megas obras en el gobierno de Leonel. En consecuencia, este edificio viene a ser un santuario de los corruptos, en vez de ser un templo para servir a las causas del pueblo. Entonces, señor Bukele, si usted va a ese edificio, sepa que no es una casa de oración para adorar al creador, sino un lupanar donde se reúnen los más grandes corruptos de la República Dominicana. Por lo tanto, a usted señor Bukele no le luce semejante debut en esa cueva de perversos.

9 – Señor Bukele: – como le dije anteriormente – son más de doscientos casos de corrupción documentada que involucran a Leonel, con lo que ha logrado una acumulación de capital espuria estimada en más de 100 mil millones de dólares, provenientes de sobrevaluaciones a las compras y contrataciones de Estado y por concepto de sobornos negociados y recibidos constantes y sonantes. En este capítulo cuenta la compra sobrevalorada en Brasil de aviones tucanos. La compra por el doble de su costo real de los vagones del Metro. Y consta en expedientes, que todas las obras construidas por el Estado en el gobierno de Leonel, fueron sobrevaluadas hasta en un 300%. Además, no hubo contratación, ni privatización en la que no mediara un soborno exponencial.

10 – Señor Nayib Bukele: los corruptos de la República Dominicana, son más potentes que los corruptos que usted ha, y sigue combatiendo en su país. Los de su patria, “son chivitos jartos de jobo”, frente a los corruptos de la “Cosa Nostra” que estructuraron y que siguen encabezando Leonel y Danilo. Señor Bukele, la fortuna que los corruptos de su país han amasado, son centavos frente a las inmensas cuentas bancarias y muchas propiedades obtenidas por Leonel, Danilo y los suyos. Señor Bukele, los corruptos de su país, – le puedo asegurar, son angelitos, frente a los corruptos peledeistas de la República Dominicana.

11 – Señor Bukele: ante lo corrupto que es Leonel, usted me preguntará, entonces, ¿Por qué él no ha sido sometido a la justicia y está preso? Muy sencillo. Los miembros de la justicia dominicana en su mayoría, fueron nombrados por Leonel y Danilo. Estos expresidentes estructuraron una justicia para que les asegurara impunidad a ellos dos y a todos sus cortesanos. Leonel y Danilo, corrompieron la justicia hasta volverla una inmundicia.

12 – También, usted podrá preguntarme ¿si Leonel es tan corrupto, por qué el Departamento de Estado no le ha quitado la visa, y permiten que este camaján entre a territorio norteamericano como Pedro por su casa, sin ser molestado para nada? La respuesta es bien sencilla: para el Departamento de Estado, corrupto es todo aquel gobernante que se niega a entregar los recursos naturales de su país a la voracidad de las empresas norteamericanas, y quien se oponga a la política neoliberal de las privatizaciones; y se da el caso, que como entreguista y neoliberal, Leonel ha roto el “lacayotómetro”. El caso de la Barrick Gold y las privatizaciones de nuestras empresas estratégicas, así lo confirman a plenitud.

13 – Señor Bukele: yo he oído muchas veces su declaración: – “Ahora aquí en El Salvador el dinero rinde, porque nadie se lo roba” -. Es decir, usted, ha venido atacando firmemente el robo y a los ladrones de su país. Entonces, es una contradicción, un contrasentido, el que usted se desplace a nuestra República Dominicana a darle apoyo a quienes, con hechos evidentes han sido más corruptos que los corruptos de su país, y que usted combate con tanta entrega, valentía e integridad.

14 – Señor Bukele: el expresidente Lula Da Silva, visitó a la RD en febrero de 2013, y usted nos visitó en abril de 2019. En ambas ocasiones, era presidente Danilo Medina, un corrupto y corruptor de siete suelas. Esas dos visitas fueron usadas por aquel nefasto gobernante, para hacer proselitismo político a favor del PLD, el partido más corrupto de toda la historia de la República Dominicana. Señor Bukele, ahora Leonel Fernández quiere llevarlo a usted a nuestro país, para también usarlo políticamente en sus planes de volver al poder en el 2024. Por Dios, por favor, le imploro, no acceda a tal invitación; no se deje usar por un corrupto como Leonel Fernández. No se preste, para que semejante esperpento político regrese a más dañar a la República Dominicana.

15 – Señor Bukele: si usted embiste contra todos los corruptos de su país, entonces, ¿cómo es posible que usted les haga el juego a los corruptos de otros países?

16 – Señor Bukele: este texto constituye una “alerta roja” ante la invitación de visitar a la República Dominicana que le ha hecho el ex gobernante más corrupto que ha tenido nuestra República Dominicana y hasta el resto de América Latina. Esta invitación, es un caramelo envenenado, puesto que, por comisión u omisión, lo lleva a usted a colaborar con la causa malsana, con quienes, por principio y por respeto y consideración a nuestro país, usted no debería de adversar. Señor Bukele: los hombres de Dios como usted, no hacen causa común, con los hombres, que a las claras, por acumular tesoros en la tierra, les han vendido su alma al diablo.

17- Cierto, reconocemos que Fernández es un hombre culto, todo un erudito y de un refinamiento sutil, algo muy propio de los psicópatas más perversos, tal como lo fue el doctor Josef Mengele y otros ángeles de la muerte. Señor Bukele: no olvide usted, que el talento sin probidad es un azote, y por sus hechos lo conocéis, y si vamos a los hechos, los de Leonel, son pecados mortales contra su pueblo.

18 – Señor Bukele: por favor, no comprometa su buen nombre y prestigio bien ganados, dejándose usar por lobos y demonios que aparentan ser ovejas. En consecuencia, los dominicanos de bien, le invitamos a que usted rechace de plano la invitación que Leonel le ha extendido, para llevarlo a enlodarse en el fango de FUGLODE.

19 – Señor Bukele: a la luz de mi solicitud – que es el sentir de la mayoría del pueblo dominicano – reconsidere usted la invitación en cuestión, la cual – estoy seguro – nunca aceptarían, ni Pepe Mujica, ni Andrés López Obrador.

20 – Señor Bukele: por último, no es correcto y hasta de mal gusto, que siendo usted el presidente del El Salvador, visite un país, en este caso a la RD, invitado por alguien que no sea el actual presidente constitucional de la república, el economista Luis Abinader, y más, cuando quien lo ha invitado es un opositor mega corrupto. Espero pues, que usted no se preste a ser usado para la causa política de un proselitismo, que solo busca retornar al poder a uno de los dominicanos más indigno de la historia republicana.

A mis lectores, les dejo la palabra

Anexos

