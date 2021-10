Ante el posible desarme policial

Por DAYVI LOPEZ VARGAS

La inseguridad sigue siendo un tema crítico para la población, y por ello debe ser manejado de la manera más profesional y reflexiva posible. Entendemos que las autoridades civiles, militares y policiales están llevando a cabo el mayor esfuerzo en llevar paz a la sociedad. En este sentido, me permito destacar puntos a ser tomados en cuenta:

* El personal policial que con el uniforme y su arma se ha ganado enemigos , cuando no tenga su arma podrá ser perseguido, humillado y hasta asesinado. Esto también generaría un estado de indefensión y falta de confianza, ya que estructuras criminales se aprovecharían de ese estado de indefensión y la capacidad de disuasión será nula.

* Desarmar policías y llevarlos a ser indefensos, sin embargo, pocos días atrás se autorizó que muchachos a partir de 18 años ya puedan portar armas de fuego, con ello podrán tener más autoridad que cualquier policía con “entrenamiento” y “experiencias”.También al ocurrir prohibición y no permitirse usen incluso armas privadas, pues se estaría ante una violación a un derecho de jerarquía constitucional, el mismo que goza cualquier ciudadano mayor de 18 años para portar armas.

* Muchos policías honestos se sostienen con servicios como seguridad privada y sería un golpe fuerte a fuentes de ingresos de manera honesta. Muchos optarán por pedir su baja.

* En Argentina se implementó la medida de quitar las armas al personal policial que no estuviesen en servicio y en el año 2020 tuvo una tasa de criminalidad y delitos de 62,26 y en 2021 de 63,82 ( ver World Population Review). Por lo que no se redujo la tasa con esta medida, sino muy por el contrario.

* La fiebre no estaría en este caso en la sábana, y tener un control estricto sería complejo, ya que en dado caso un policía no ético y corrupto podría dar el arma al policía que vaya a cometer alguna fechoría. Por otro lado el crimen organizado se las facilitaría, ya que pocas veces se tiene certeza si el arma empleada es en realidad la reglamentaria. Entonces, vale preguntar: ¿también se prohibirá fuera de servicio el uso de su uniforme o qué pasaría si dentro del servicio se dedicaría a planificar un hecho indignante como ocurrió con la pareja de pastores?

* Sencillamente, esté el policía uniformado o no, con arma o sin ella, si el personal no respeta y no sabe proteger la dignidad humana, pues el problema no está en el uniforme ni en el uso del arma, está en la persona.