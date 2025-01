Año nuevo con problemas viejos

No me importa que muchos me tilden de pesimista o de ver el vaso medio vacío, solo quiero ser realista frente a los males que todos padecemos, que nos acordamos cuando se pasa el efecto anestésico de las fiestas navideñas con fin de años, en otras palabras, ponerles los pies en la tierra, la misma que todos pisamos cada día, que la transitamos sobre un vehículo.

Para ser más específico les hablaré de los males de la capital dominicana y otras ciudades del país, con características similares.

La mayoría de ciudadanos iniciamos el nuevo año cargado de energía, con muchas expectativas tanto en términos sociales como personales, lo que está muy bien; seguro que llegaremos al final del nuevo año con grandes realizaciones, logros, por encima de las dificultades cotidianas que se presenten, generando grandes cambios en nuestra vida y de la familia.

Desorden

Ahora bien, cuando iniciamos cada nuevo año tropezamos con la decepción de ver que seguimos con los mismos tapones del año pasado; el mismo desorden en las calles: aceras ocupadas por todo tipo de negocios (mecánicos, vendedores de comida, talleres de desabolladura y pintura en plena calle ocupando un carril y la acera); vehículos abandonados por meses en cualquier vía, vertimiento de grasas o aceite de carros en el andén, motos transitando sin el silenciador (en su mayoría sin papeles y sin seguro), volumen en el radio de algunos vehículos que pasan los 150 decibeles a cualquier hora de la noche o durante el día; si por casualidad usted está enfermo se tiene que aguantar, ni se les ocurra llamar la policía porque entonces tendrás dos problemas.

Seguro que se me escapan otras violaciones, ah, qué decir de la velocidad de muchas motos en barrios donde caminan niños, personas de avanzada edad, lo que pone estas vidas en peligro. Todo esto a espaldas de las autoridades correspondientes para evitarlo o simplemente delante de sus ojos sin que hagan nada para evitarlo.

Son muchos los males sociales que seguirán este año con nosotros y lo seguiremos soportando con impotencia porque la solución no está en nuestras manos, mucho menos en nuestras expectativas para el nuevo año, claro, algunos de esos problemas citados más arriba tienen su origen en la falta de conciencia ciudadana a la hora colocar un negocio sin un protocolo adecuado para el tratamiento de los residuos, que al final optamos por lo más cómodo que es tirar a la calle, amén de las autoridades regulatorias que hacen caso omiso a la situación.

Ojalá que en este nuevo año podamos corregir por lo menos un sólo problema de los que tanto afectan a los ciudadanos de a pie como al que se gasta horas diariamente en un tapón de los muchos que nos seguirán acompañando en los próximo 12 meses a menos que alguien se acuerde y se amarre bien los pantalones o se ajuste la falda para comenzar a organizar la ciudad antes que nos llegue nuevamente la brisita de diciembre y nos llenemos otra vez de expectativas que no hacen más que completar este círculo vicioso de cada año.

