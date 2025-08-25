RD comienza este lunes el año escolar con 2 millones alumnos
Santo Domingo, 25 ago – Más de dos millones de estudiantes, junto a docentes y personal administrativo, están convocados hoy a las aulas en la República Dominicana para el inicio del año escolar 2025-2026.
El Ministerio de Educación informó que este lunes tendrán lugar actos simultáneos en los 122 distritos escolares, y aseguró que existen las condiciones para que los alumnos, de todos los niveles, reciban una educación con calidad.
El acto central tendrá lugar en el centro educativo Casandra Damirón, en Santo Domingo Este, donde el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, darán inicio al nuevo ciclo académico.
De forma paralela, la vicepresidenta Raquel Peña encabezará el acto de apertura en la escuela primaria María Secundina Torres, en la provincia Santiago de los Caballeros.
Además, ministros, legisladores y directores de instituciones públicas participarán en actividades en distintas regionales educativas, puntualizó el Ministerio.
otf/mpv
Esos azarosos del ministerio de educación….confabulados con los colegios privados….abren las clases todis los años 4 y 6 dias dias antes de finalizar el mes de agosto. Para que por esos 4bo 5 días…los colegios te cobren el mes entero de agosto…Ladrones. ladrones. Ladrones. Azarosos.
De los 2 millones de alumnos, 30% son haitianos, cuyos padres no pagan impuestos en Rep. dominicana, es decir que del bolsillo de dominicano de clase media y baja, (que son los sostienen al gobierno y al presidente Luis Abi-Nader -incondicionales a ONU- ) mantienen el sistema pero su muchachos no tienen acceso a una educación en aula dignas. Pero en forma de bulra al pueblo llano, a los haitianos ilegales si le dan acceso a aulas cómodas……
dos millones de estudiantes y millon y medio son haitianos que pais es ese dondes la polqueria que gobierna no silve ni siquiera para ser guachiman es un payaso jablador pero malos son ustede que todavias bociferan el nombre de esa culebra..
Y con 6 millones de pitises ilegales!! LIBANES Traidor!!
Ya esa publicidad falsa no engaña.
Se quedaron los niños Dominicanos son oportunidad de estudiar y en su propio paîs, con su propio Dinero, por que este gobierno suplantò las aulas y hospitales por su vecino enemigo, sin papeles y sin gastar un centavo. 91 mil millones de pesos Dominicanos mensuales solo en gastos de cargar con el vecino invasor.