Analizan en R. Dominicana uso digital en registro mercantil

Directivos de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio

BOCA CHICA, República Dominicana –. La Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (FEDOCÁMARAS) analizó los avances del proceso de digitalización en la calidad del registro mercantil.

En la reunión nacional participaron los presidentes de las 32 Cámaras del país y Claudio Fernández, en representación del ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor -Ito- Bisonó.

El equipo directivo, encabezado por el presidente de FEDOCÁMARAS, Manuel Aníbal García Núñez, analizó los avances del proceso de digitalización, nivelación y estandarización de la calidad del registro mercantil.

Durante los primeros ocho meses de este año fueron creadas 6,050 empresas mediante la Ventanilla Única de Formalización, en tanto 19 de las 32 Cámaras del país ofrecen servicios en línea.

MANUAL DE CRITERIOS UNIFICADOS

García, también presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Hermanas Mirabal, dijo que la Federación trabaja en un manual de criterios unificados en la transparencia del registro mercantil, con asesoría de expertos nacionales.

“Estos avances son fruto de la visión compartida de todas las Cámaras, y nos comprometen a seguir modernizando el sistema en beneficio de los usuarios”, expresó.

CAMBIO DE CULTURA

Como anfitriona de la cita, la presidenta de la Cámara de Comercio de la provincia Santo Domingo, Michelle Tavares, subrayó que “la digitalización no es solo un cambio de plataforma».

Señaló que ¨es un cambio de cultura que acerca nuestros servicios al empresario y al ciudadano¨ e informó que su Cámara encabeza el ranking nacional en transacciones digitales, con un 47% de las solicitudes tramitadas en línea.

La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y del Comité de Gobernanza de Fedocámaras Digital, Lucile Houellemont, explicó que establecieron metas diarias de análisis y células de trabajo para control de calidad.

agl/of-am