Análisis imparcial al discurso: El camino a la modernidad nadie lo detiene 

Durante 2 horas escuché el notable discurso del 27, llamado rendición de cuentas, muy esperanzador y bien estructurado.

El Presidente Abinader mencionó, a todos los ministerios con datos que debemos verificar todos, con el tiempo.

Quiero resaltar partes cómo un análisis empírico de la pieza oratoria.

Creo hemos avanzado, con realidades medibles, sin despotricar contra antiguos gobiernos, pues todos ellos invirtieron en la infraestructura e institucionalidad nuestra y por eso crecimos y crecemos; todo está concatenado en favor del Estado, aunque unos presidentes eran menos transparentes que otros. Todos dejaron obras.

Dijo Abinader este 27:

“Hace 18 meses asumí la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestra nación. La salud era y es lo más urgente, pero como he señalado antes, estamos dejando atrás estos años de pandemia para mirar a un futuro más despejado, pero que aún contempla importantes desafíos económicos en el horizonte como la consolidación de la recuperación económica y la lucha contra la inflación. La guerra desatada en Ucrania lo condiciona todo, y se suma a un escenario ya de por si complejo”.

Medidas tomadas y por tomar:

Viene un ajuste al presupuesto 2022, se deben recuperar los motores económicos nuestros, como Turismo, Exportaciones de zona Francas, Remesas y Cooperativas que tienen mucho potencial de crecer y aún debemos exponencial más.

Para crecer se necesita plata y dijo: «En ese sentido, el Ministerio de Hacienda, colocó oportunamente en este mes de febrero bonos soberanos por un monto total de US$2,300 millones de dólares. Juntamente con esta emisión se realizó una transacción de manejo de pasivos por US$1,100 millones que permitió reducir el costo de la deuda en más de 3 puntos básicos».

Todos los gobiernos anteriores tomaron deuda y mucho que el PRM lo criticaba, pero ahora es panacea, porque esas emisiones tuvieron una demanda histórica por más de 8,500 millones de dólares, es decir, 2.4 veces el monto requerido.

«Este hecho reafirma la confianza de los inversionistas internacionales en la economía dominicana y en la política de financiamiento llevada a cabo por este Gobierno”.

Eso es cuestionable. Si en USA pagan por certificados y bonos a largo plazo un 3%, (recuerde intereses bajaron hasta cero en pandemia) y nosotros pagamos a tiempo un 6%, ¿dónde cree Ud. que invertirán los genios del mercado?, ¿dónde paguen menos?. No hombre.

Alabo posición de Abinader cuando dijo “nuestra principal preocupación en materia económica es la inflación, que tiene un efecto muy negativo sobre el presupuesto familiar, limita la capacidad de las empresas para generar empleos e impacta en los programas sociales que protegen a los más vulnerables. Es decir, que la inflación importada ha sido la principal causa del incremento en los precios domésticos. Vamos a hacer todo lo que este en nuestra mano para mitigar los efectos inflacionarios y proteger el bienestar de los dominicanos”.

“Aquí, no cabe una mirada corta o una estrategia individualista. Solo vale una mirada de país. Estos son los retos más urgentes a los que nos estamos enfrentando; la salida de la pandemia, el manejo de la economía para su despegue inmediato, la generación de empleos y la lucha contra la inflación”.

Como optimista, apuesto a Luís y su equipo, ya que creo, la RD tiene un mejor gobierno hoy, pues trata de imprimir un sello de transparencia y ética que ha mejorado la eficiencia en la administración pública.

No critico la ampliación del programa de protección social “Quédate en Casa”, “Comer es Primero”, la Doble, etc., etc. para ampliar las acciones de acompañamiento de los hogares pobres en extrema pobreza. Eso tiene un costo gigante, aplazará otras inversiones, por lo que esas ayudas no serán, ni deben ser permanentes y cuándo un pueblo se acostumbra al “dao”, muy difícil lo suelta sin protestas masivas; ¿están afilando cuchillo para su garganta en 2024? La gente quiere más…

Decir que el campo dominicano está sembrado y la alimentación del pueblo garantizada, es una esperanza q. tiene sus bemoles. Todo hasta el plátano subirá de precios, aunque sea transitorio, hay muchos pesos detrás de pocos productos.

SOLUCIÓN:

“Las Transformaciones prometidas serán plasmadas en un Pacto Social que incluirá la necesaria reforma fiscal integral. Necesitamos transformaciones que nos conviertan en un pueblo de leyes y no una comunidad sometida a la cambiante voluntad de sus gobernantes”. “Es importante que en la discusión sobre los grandes temas del país contemos con la participación de todos. Para eso en las próximas semanas presentaremos una ley de referendos a fin de que la opinión de los ciudadanos sea la voz inequívoca que marque el rumbo de sus gobernantes en temas de gran importancia nacional. Para lograr todo esto necesito una nueva generación de dominicanos comprometidos que no son solo el futuro de nuestro país. Son el presente”.

Ningún Gobierno, de ningún color político, en ningún país, estaba preparado para una situación como la actual. Eso es valiente, Ud. enfrenta realísticamente, su legado, y al bajar del solio presidencial, lo hara algún día, la evaluación de su trabajo y su conducta será el recuerdo de su legado el cual construimos junto a Ud. todos los dominicanos de buena fe.

El camino a la modernidad de nuestro país nadie lo detiene. Johnsanchez44@hotmail.com

jpm-am