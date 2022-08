Análisis del discurso (OPINION)

Este 16 de agosto la nación reconoce los grandes cambios a nivel institucional, ético, social, económico y de salud que Luis Abinader ha llevado a cabo.

Algunos son, según su discurso:

Los procesos de obras y compras que antes eran viciados de principio a fin robando el dinero de los dominicanos en la Era del PLD. Ya son cosa del pasado, se sancionan como nunca los hechos irregulares y se predica con el ejemplo.

Somos el referente en recuperación económica y turismo con manejo de la salud en pandemia y eso no lo superan los señores corruptos del pasado.

La gente quiere más cambios y no más PLD y sus variantes, quiere seguir avanzando y recibir las obras de las que está preñado el país con circunvalaciones, calles, hospitales, monorriel, ampliaciones del metro, el teleférico y mercados de productos, próximos a inaugurarse.

«Se ha logrado el aumento de las recaudaciones, donde los ingresos de esta administración tributaria han crecido en más de un 30 % en los últimos dos años, pasando de RD$144, 226 millones en 2019, a RD$191,990 en 2021, mientras que en lo que va de año hemos recaudado $140,192 millones», dijo el Presidente.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) exhibe importantes logros y avances en los centros de la Red Pública. Desde agosto 2020 a la fecha destaca la inversión de RD$5,156,671,124.82 para el remozamiento de infraestructuras y equipamiento de hospitales, no así con salarios sector.

Estructuras ubicadas en los puentes Francisco Caamaño Deñó, Matías Ramón Mella y Francisco J. Peinado, así como en las intersecciones de la Avenida Luperón con Autopista 30 de Mayo, Avenida John F. Kennedy y Avenida Independencia; además en el trébol de la Avenida Padre Castellanos con la Avenida Francisco del Rosario Sánchez, se verán iluminados.

Comercio: La disminución de las inspecciones físicas y la agilización de despachos de contenedores, han sido posible por la implementación del sistema de inspección no intrusiva a través de un moderno escáner de rayos x, instalado en el puerto de Haina en febrero de este año, lo que ha permitido identificar unos 87 hallazgos de distintos ilícitos aduaneros a la fecha.

Abaratar canasta, importando o con producción local es su reto y lo está encarando.

Aún falta más: «Eso es cambio, nos repetía», pero los subsidios se financian con deudas, emisión o más impuestos. El tema reforma fiscal y tributaria con las 15 reformas deben consensuarse ya.

Discurso fue esperanzador, casi electoral, burlándose de costos abultados del PLD, porque su legado es transparencia con Justicia independiente; subliminalmente pide 4 años más, pero las sufridas bases dicen, si no sueltas muchos popis que no miran bases capacitadas, leales y excluidas, serán ellos los que están cobrando en su gobierno los que le harán su campaña, porque gente aprende a no dejarse usar, ni creer promesas.

Esperamos mas cambios, Presidente.

jpm-am