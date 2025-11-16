ANADIVE reafirma compromiso de aportar mas a la economía

Directiva de ANADIVE

SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos ANADIVE reafirmó su compromiso con seguir aportando a la estabilidad y el desarrollo, así como contribuir con una movilidad moderna y eficiente.

El secretario general de la entidad Frank Hazim manifestó que su compromiso al arribar a 39 años de fundación es seguir contribuyendo con su fortalecimiento y la estabilidad económica del país.

Frank Hazim habló en compañía de miembros del Consejo directivo de ANADIVE al término de una misa de acción de gracias con motivo de su aniversario

Indicó que, desde su fundación en 1986, esa asociación empresarial ha sido mucho más que un conjunto de empresas; se ha consolidado como un pilar fundamental que garantiza la movilidad del país, el cumplimiento de las normas y ética comercial, y dinamiza la economía.

Precisó que uno de los logros más significativos y de mayor impacto para el sector y el consumidor es la gestión incansable frente a la Dirección General de Aduanas (DGA) liderando la negociación por una valoración aduanal justa y real, consiguiendo que se incluyera la depreciación de los vehículos usados.

Indicó que esa acción aseguró que los vehículos importados, especialmente los Usados provenientes de EE. UU., Japón y la Unión Europea, fueran tasados a su valor presente de mercado.

Hazim sostuvo que eso no sólo transparentó el proceso de importación, sino que también permitió ofrecer a los consumidores precios más competitivos, justos y accesibles, facilitando a los de menores ingresos, la posibilidad de adquirir automóviles en excelentes condiciones.

Señaló que ANADIVE ha sido un socio estratégico para las entidades gubernamentales, promoviendo la formalidad y la eficiencia, constituyendo una comunidad empresarial que cumple con sus compromisos Aduanales y fiscales.

Sostuvo que en alianza con la Dirección General de Impuestos Internos se ha logrado el fortalecimiento y la simplificación de los procesos de registro, obtención de licencia y pagos de impuestos.

Afirmó que eso se traduce en un cumplimiento fiscal más ágil para el empresario y una mayor recaudación para el Estado, manteniendo al sector como un importante «pistón» de la economía.

Significó que ANADIVE como organización apuesta por la a resiliencia del sector, que se manifiesta en su activa participación en la elaboración e implementación de nuevas legislaciones que buscan modernizar la movilidad y el comercio.

“Desde la perspectiva de esta Asociación, el seguimiento y la presión para que estas leyes promuevan un mercado competitivo y equitativo es fundamental” precisó.

Manifestó que el desafío actual reside en balancear la demanda del consumidor, que requiere vehículos seguros y asequibles, con las nuevas tendencias globales hacia la electrificación y las tecnologías de bajas emisiones, que inevitablemente introducen nuevas normativas técnicas y tributarias.

