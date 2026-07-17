Anadegas espera respuesta de la banca sobre tema de verifones

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), informó que se mantienen a la espera de una respuesta de la banca para resolver el conflicto por las comisiones aplicadas al uso de verifones en las 780 estaciones de combustibles afiliadas a la entidad.

Juan Elías Pérez explicó que el gremio recibió una propuesta del sector financiero y, a su vez, remitió una contrapropuesta que actualmente está siendo analizada.

Indicó que la próxima semana sostendrán una nueva reunión con el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, mientras que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes se reunirá con la banca y demás actores del sistema de pagos electrónicos para buscar una solución definitiva.

“Si la propuesta nos conviene, excelente; de lo contrario, continuaremos las conversaciones hasta que se cumplan los 30 días acordados”, expresó.

POSIBLE RETIRO DE VERIFONES

El dirigente advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, Anadegas evaluará retirar los verifones de las estaciones de servicio, aunque reconoció que esta medida tendría un impacto directo sobre los consumidores.

“En ese caso, la población no hablará de las estaciones ni de Industria y Comercio, sino del Gobierno. Por eso hay que encontrar una solución”, afirmó.

PREOCUPACIÓN POR LA RENTABILIDAD

Pérez sostuvo que las comisiones cobradas por las transacciones electrónicas, que oscilan entre 1.95 % y 2.50 %, ponen en riesgo la sostenibilidad económica de los detallistas de combustibles.

Asimismo, reiteró que la propuesta de Anadegas consiste en establecer una tarifa fija de 30 centavos por galón vendido mediante pagos electrónicos.

Según explicó, este mecanismo permitiría que los detallistas mantengan el mismo costo por transacción, independientemente de las variaciones en los precios de los combustibles, evitando así una reducción de su margen de rentabilidad cuando aumentan los hidrocarburos.

an/am