AMLO califica de «imprudencia» la postura de EU sobre Venezuela

Andrés Manuel López Obrador

CIUDAD DE MEXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la postura del Gobierno de Estados Unidos sobre las elecciones en Venezuela, donde triunfó el actual mandatario, Nicolás Maduro, ya que la nación norteamericana reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como el vencedor.

«No sé si pueda agravar [las tensiones en Venezuela], pero no ayuda a resolver las cosas. Lo digo con todo respeto. Es una imprudencia [de EEUU]», respondió en su conferencia tras ser cuestionado sobre el tema.

Asimismo, rechazó el comunicado emitido por el Departamento de Estado de EEUU donde felicita a González Urrutia.

«Eso no les corresponde, se están extralimitando. Eso no ayuda a una convivencia pacífica, en armonía de las naciones, eso no tiene que ver con la política. ¿Quién le autoriza a pronunciarse a favor de un candidato si todavía no aparecen las actas?», agregó

El mandatario mexicano solicitó a las naciones de todo el mundo el no entrometerse en la situación en Venezuela y esperar la resolución final de las autoridades de la nación sudamericana.

«Hacemos un llamado respetuoso a todos los Gobiernos para que no haya intervencionismo. Ningún Gobierno está autorizado [a hacerlo]. No es legal, ni legítimo, emitir un fallo, dando perdedor o ganador a un candidato de otro país. ¿Qué es eso? ¡Si no hay un gobierno del mundo! No tiene que ver con la democracia, ni con el respeto a la independencia, libertad y soberanía de los pueblos», expresó.

«Ojalá, en lugar de promover la confrontación, todos actuemos con responsabilidad, que nos autolimitemos y se respete la soberanía del pueblo de Venezuela en dos sentidos (…): en cuanto al poder soberano [de la gente] y la de las naciones para actuar de manera independiente, sin injerencias de otra nación. Es lo que pedimos», subrayó López Obrador.

Posteriormente, el presidente mexicano se refirió a la llamada que sostuvo con sus homólogos de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, así como al comunicado conjunto emitido el 1 de agosto de 2024.

«En el comunicado se habla de actuar con prudencia, con mucho cuidado y esperar el resultado de las autoridades electorales. Dicho de otra manera, aunque no quedó escrito, que no haya muchas movilizaciones y que se cuide que las protestas se den de manera pacífica para evitar la confrontación», precisó.

De igual manera, destacó que se deben presentar las actas electorales que comprueben el resultado final de los comicios en suelo venezolano.

jt/am