Américo Cabrera es reelecto como presidente de la ACDS

Americo Cabrera

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Con amplio respaldo de los socios, Américo Cabrera, ha sido reelecto presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), en escrutinio realizado este domingo en la casa club Domingo Saint-Hilaire de esa entidad, instalada en el complejo deportivo de La Barranquita.

Encabezada por Cabrera, la única plancha presentada recibió 92 votos de los 93 escrutados, uno fue en blanco, el total de socios de la ACDS con derecho a votar suma 127, la mayoría de los faltantes reside fuera del país y en la capital dominicana, uno se reportó enfermo.

En el discurso de agradecimiento, Cabrera, se mostró complacido por el apoyo recibido, lo que le insta a mantener la labor que ha estado ejerciendo y que en este 2026 ya comenzó con la exitosa realización del acto de recordación a los peloteros caídos el 11 de enero de 1948.

“Es muy importante continuar con los cursos de capacitación en los renglones que nos permitan ser mejores profesionales, además, tenemos planes ya desarrollados por expertos en la materia para la construcción de una piscina en estas instalaciones donde disfrutarán nuestros socios y sus familias”, apunto.

Y agregó: “Mostramos con orgullo los planes para la restauración de amplios baños con estructuras modernas para damas y caballeros en nuestra casa club”, invitando a seguida a los socios a acompañar a la directiva en esas y otras labores por venir.

Acompañan en la directiva al presidente reelecto, Américo Cabrera, como vicepresidente, Pablo Alberto Rubiera; secretario general, Moisés Peña; tesorero, Franklin Peralta; secretario de actas, Pedro Marte; vocal, Pascasio Pérez y relaciones Públicas, Ana Osnelly Cabreja.

Tribunal disciplinario, juez presidente, Abel Rojas Helena; juez secretario, Francisco Antonio Santos; juez vocal, Guillermo Saleta Pérez; Fiscal, Nicolás Álvarez y secretario, Luís Alberto Genao.

