América Latina en un círculo vicioso

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo.

POR FELIX BOLIVAR AMEZQUITA TAVERAS

Los inmensos recursos naturales que tiene América Latina en el subsuelo la hacen una de las regiones más rica del planeta, sin embargo, esa riqueza natural que exhibe la región no se corresponde con el nivel de vida de una parte importante de su población.

La pobreza es uno de los flagelos que golpea de manera severa y no parece tener solución en el corto y mediano plazo. Van y vienen gobiernos de distintas ideologías, de izquierda y de derecha y la región sigue igual, no avanza de manera significativa. Seguimos siendo una región pobre con mucha inequidad social a pesar de tener tanta riqueza.

En términos relativos, no se puede negar que hemos avanzado en los últimos tiempos. Hay mejoras en las condiciones de vida de la población, se tiene acceso a servicios básicos en mejores condiciones y de mejor calidad, pero todavía la brecha sigue siendo importante y solo hay que esperar la próxima crisis económica para que los avances queden anulados.

Esas mejorías relativas no se pueden atribuir directamente al conjunto de políticas públicas aplicadas por los diferentes gobiernos, sino en mayor medida a los altos precios que tuvieron las materias primas (commodities) en el mercado internacional en cada ciclo, el último entre los años 2003- 2014.

América Latina sigue siendo un exportador neto de materias primas y esa es una de sus grandes tragedias. Los países no se desarrollan vendiendo commodities, solo se logran periodos cíclicos de bonanzas pasajeras hasta la próxima crisis. Para lograr niveles importantes de desarrollo se requiere transformar esas materias primas añadiendo valor agregado. Se necesita investigación y desarrollo, educación de calidad, instituciones académicas competentes, en fin, un conjunto de políticas públicas tendientes a sacar la región del letargo en que se encuentra.

Región estancada

Según un estudio publicado por el Banco de Desarrollo de América Latina, antigua Corporación Andina de Fomento (CAF), para 1970 América Latina y el Caribe representaba el 7.3% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el 5.5 % del comercio. Cincuenta años después, en el 2020, la región representa el 7.4% del PIB y el 5.6% del comercio mundial. La productividad laboral de la región era del 25% en 1970 y en 2017 paso a ser un 27.8% con relación a la economía de los Estados Unidos. Si hacemos la misma comparación con Corea del Sur, vemos que su productividad laboral paso de un 8.5% al 67.2% en el mismo periodo.

En lo que se refiere al registro de nuevas patentes o inventos novedosos, la región sigue en deuda, pues en el año 2020, América Latina y el caribe solicitó el registro de 56,000 patentes en su conjunto. Esto representa el 1.7% del total de las solicitudes a nivel mundial. Corea del Sur solicitó el registro de 180,477 patentes y China solicitó el registro de 1,344,817 en ese mismo año. Hago la comparación con China y Corea del Sur porque en la década de los años 60 estos dos países eran más pobres de la mayoría de los países de nuestra región.

La región vive un círculo vicioso del que ha costado mucho salir. Los gobiernos vienen y se van en una apuesta de cual implementa más medidas populistas y quien reparte más dinero a los pobres entre comillas. A los latinoamericanos nos encantan los políticos populistas, los que ven las próximas elecciones en vez de las próximas generaciones, los que prometen el cielo en las campañas y tienen la solución mágica e inmediata a todos los problemas, los que regalan dinero y materiales de construcción. Esos son los buenos para nuestros pueblos y hemos tenido que pagar un alto precio. Es como si nos hubiésemos detenido en el tiempo.

¡Qué hacer ?

No creo tener una bola de cristal ni ser en absoluto dueño de la verdad, pero la experiencia nos remite a los países que han dejado atrás el subdesarrollo. Esos países que apostaron por una educación de calidad en todos los niveles. Una educación con una nueva filosofía de no solo formar individuos para que sean empleados, sino para que sean emprendedores, desarrolladores y creadores de cosas útiles a la vida moderna. Corea del Sur, China o Singapur por tan solo mencionar esos tres transformaron sus sistemas educativos para tener una educación de calidad y están cosechando los frutos.

Esa transformación de la educación vino acompañada de una mayor inversión en investigación y desarrollo porque la economía del siglo XXI está basada en el conocimiento, no en exportación de commodities. Debemos fortalecer las instituciones del Estado para ofrecer mayor certeza y transparencia en nuestros procesos. Apostar a una verdadera integración regional, que no sea solo de discursos y normativas inútiles como hasta ahora. El intercambio comercial intrarregional apenas alcanza el 15%, frente al 63% que tiene Europa y el 42% de Asia.

América Latina no conoció la Revolución Industrial y puede que sea una las causas de nuestra pobreza, pero ahora estamos en plena Revolución Digital de la cual no podemos quedar al margen si queremos avanzar. De ahí la importancia de transformar la educación porque la región está en deuda. No hemos podido superar la prueba PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Se hace imprescindible cualificar el liderazgo político que nos gobierna desde el presidente de la República hasta el último regidor, representante de una sala capitular de un pequeño municipio apartado en la geografía del continente. No es posible tener líderes desconectados de la situación internacional cuando el mundo sigue siendo una aldea global.

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.