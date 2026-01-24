Amenaza a Canadá con arancel 100% si firma pacto con China
Nueva York (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado a Canadá con un arancel del 100 % si concluye un acuerdo comercial con China.
El mandatario estadounidense dijo en su red social, Truth Social, que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, «cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado»
«China se tragará a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general.
Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos», añadió en su mensaje.
Esta semana, Trump afirmó en el Foro Económico Mundial, en Suiza, que «Canadá existe gracias a Estados Unidos».
Por su parte, Carney respondió que los canadienses son los «dueños» en su hogar y que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene por qué ceder ante las tendencias autocráticas.
