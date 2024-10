Amarante dice por «intolerancia» Danilo ordenó su expulsión PLD

Carlos Amarante Baret.

SANTO DOMINGO.- El dirigente político Carlos Amarante Baret acusó al expresidente Danilo Medina de haber ordenado su expulsión de las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Entre los motivos que habría tenido el Presidente del PLD para actuar de una manera que calificó de irracional frente a él, destacó que Medina no le perdona que “develé su plan de ser aclamado y perpetuarse en la presidencia del partido, cuando lo emplazamos públicamente a que cumpliera su palabra empeñada de retirarse de la presidencia del PLD”.

FRENTE OPOSITOR APOYADO POR EL COMITE POLITICO

Dijo que tampoco le perdona que impulsara la formación de un frente opositor que fue aprobado por el Comité Político, a pesar de él no estar de acuerdo y al cual se opuso sistemáticamente.

Asimismo, dijo que Medina no le perdona que hiciera pública la evaluación de las bases del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina, «totalmente» negativa para la dirección del partido, al igual que la que acaba de hacerse en el presente congreso y que ya fue «engavetada».

“Danilo Medina no me perdona que haya denunciado que aún sigue siendo un jefe grupal, pues a pesar de ser el líder de la organización, no renuncia a esa vieja práctica. Sé por qué lo digo, porque viví en el monstruo y le conozco las entrañas”, indicó.

SE TORNÓ UN MILITANTE INCOMODO

Resaltó que fue funcionario designado por decreto por los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina y que al forjarse “con un profundo sentido crítico y de independencia de criterio, aun fuere ante mis superiores, me fui tornando un militante incómodo”.

Agregó que nunca aceptó «ni voy a aceptar que porque un presidente me nombre en un puesto público debo alquilarle mi alma, mi conciencia y mi vida, como si fuere un siervo de la gleba. Eso jamás», manifestó.

Agregó que «eso siempre lo supo el expresidente Danilo Medina, pues le expresé mi apoyo en las primarias del 2007, yendo en contra del que firmaba los decretos en ese entonces».

