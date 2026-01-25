Amara La Negra conducirá la alfombra roja de los Soberano

Amara La Negra

SANTO DOMINGO.- La carismática artista y comunicadora Amara La Negra será la conductora oficial de la alfombra roja de los Premios Soberano 2026, según se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de la premiación.

La gala, organizada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), se celebrará el miércoles 18 de marzo de 2026 y dará inicio con la alfombra roja a las 7:00 de la noche, seguida de la ceremonia principal a partir de las 8:00 p. m.

El evento contará con transmisión para los Estados Unidos a través de Univisión y la plataforma ViX.

La alfombra roja de los Premios Soberano 2026 se enciende. Amara La Negra, una de las figuras más influyentes del entretenimiento latino, será una de las presentadoras oficiales del preámbulo de los galardones más importantes del arte y el espectáculo dominicano, aportando su energía, carisma y conexión con el público internacional.

La semana pasada, Acroarte anunció que el actor Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc serán los presentadores oficiales de la ceremonia principal de esta próxima edición de los Premios Soberano, que por tercer año consecutivo estarán producidos por el reconocido empresario artístico César Suárez Jr., con el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana.

Actualmente, Amara La Negra se destaca como una de las figuras principales del programa televisivo “Desiguales”, transmitido por Univisión, y continúa expandiendo su carrera en el mercado anglosajón con proyectos como “Worst Cooks in America” y la séptima temporada de “Love & Hip Hop: Miami”, consolidando su presencia como artista, comunicadora y personalidad internacional.

Con su participación, los Premios Soberano 2026 prometen una alfombra roja vibrante, diversa y con proyección global, reafirmando el impacto de la diáspora dominicana en la industria del entretenimiento.

of-am