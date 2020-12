Almeyda asegura DM conocía de las «diabluras» que hacían sus hermanos

Franklin Almeyda Rancier

SANTO DOMINGO.- El expresidente Danilo Medina estaba enterado del entramado de corrupción que funcionó durante su gestión y que fue develado por las autoridades en la denominada «Operación Antipulpo», aseguró Franklin Almeyda Rancier, dirigente de la Fuerza del Pueblo.

“Yo no tengo constancia de eso, pero sí puedo decir perfectamente que conozco a Danilo Medina, porque es una relación desde que el PLD se originó, y a Danilo no se le escapan los detalles, es hombre de detalles y muy observador. El sabía que eso estaba ocurriendo y, en el mejor de los casos para él, él sabía”, declaró.

Explicó que «en el tema político, los dirigentes con destrezas que quizás sus parientes no tengan, deben mantener a sus familiares distanciados de esos asuntos, ya que estos pueden comprometer su carrera seriamente».

“El dirigente político tiene que saber cuándo le dice a un familiar que no, que no haga eso. Lo de Alexis Medina fue algo que llegó al extremo de que la población lo conociera. Y Danilo lo sabía, cómo no lo va saber un presidente”, manifestó Almeyda en el programa radial Cuentas Claras, que se difunde por La Nota, 95.7 FM.

El también exmiembro del Comité Político del PLD describió a Medina como «una persona centrada y dominante, por lo que de haberse concretizado la modificación a la Constitución en 2019, se hubiese perpetrado en el poder». «La frase del expresidente Leonel Fernández ‘Trujillito del siglo XXI’ es válida para Danilo.