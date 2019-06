Allegados a “El Pachá” ven “chantaje” en denuncia agresión sexual que le hacen

SANTO DOMINGO, Republica Dominicana.- Allegados al comunicador Fréderick Martínez afirmaron que se trata de “un chantaje” la versión de una mujer, hasta el momento solo conocida como “Janny Rodríguez”, de que éste habría intentado violarla sexualmente.

“Todo se trata de un chantaje porque ellos (la mujer y sus abogados) estaban exigiendo 50 mil dólares (dos millones y medio de pesos) para no ir a la fiscalía y Fréderick dijo que no iba a caer en ese juego porque no había hecho nada”, indicó uno de ellos.

Aclaró que la demandante no pertenece al “staff” de comunicadoras del programa y solo fue al espacio unas tres veces.

La denuncia fue presentada en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, del Ministerio Público, ubicado en la avenida Rómulo Betancourt.

Emilio López, Billy Gerónimo y Luis Fontanez, los abogados de Janny Rodríguez, dijeron este viernes en rueda de prensa que el hecho ocurrió hace dos semanas en el restaurante de un hotel de esta capital.

“Ella fue convocada para una reunión de trabajo y resultó ser otra cosa. Muchas personas han cuestionado el hecho de que la reunión de trabajo se diera en un hotel, pero la persona denunciada tiene una informalidad en cuanto al domicilio, él recibe a sus invitados en ese lugar, porque vive fuera del país y ese es su residencia cuando está aquí, entonces ella entendió que ese era su manejo y accedió ir a ese lugar”, dijo López.

Alegó que cuando la comunicadora llegó a la cita, “lo notó muy extraño y tomó medidas de lugar” (encendió la grabadora de audio de su celular) y en el mismo se escucha cuando éste la invitó a pasar a su habitación, la cual supuestamente utiliza como su oficina.

No especificó en qué consistió la agresión sexual, pero indicó que las pruebas de la misma fueron debidamente depositadas en la Fiscalía.

“Si ellos estiman que el caso debe proseguir, vamos a llegar a las últimas instancias”, declaró.

Sp-am