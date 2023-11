Alianza RescateRD surge como fuerza ganadora elecciones 2024

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

La Alianza RescateRD en las elecciones municipales de febrero del 2024 está armando un entramado de alianzas y coaliciones que pondrán a prueba la existencia de algunos partidos políticos y organizaciones. Es evidente que los que están más en peligro son las más pequeñas, aunque muchas se han aliado a partidos mayoritarios para evitar su extinción y por otro lado reclamar parte del pastel que reparte el partido ganador. La pregunta es: ¿puede RescateRD vencer al PRM?

Se observa que la Alianza RescateRD es la que menos partidos aliados tiene, pero por el contrario es la que cuenta con los partidos más grandes y los líderes más conocidos en el escenario electoral nacional. Es así como RescateRD está constituida por el PLD, La Fuerza del Pueblo FP, el PRD; el PQDC, el BID, el BISD y el Movimiento Rebelde. Estos partidos tienen líderes de la talla de Leonel Fernández (tres veces presidente de la República Dominicana), Abel Martínez (ex presidente de la Cámara de diputados y actual alcalde de Santiago), Miguel Vargas Maldonado; el Dr. José Fco. Peña Guaba; Juan Hubiera dirigente de choferes, Ismael Reyes empresario y otros.

Esta coalición de RescateRD es el frente opositor más importante para sacar del poder al PRM. Si contamos los votos obtenidos en las dos últimas elecciones, es más evidente mantener lo afirmado, citamos: El PLD sacó el 61.74% en las elecciones de 2016 y en el 2020 PLD y aliados sacaron un 37.46%, el PLD solo un 32.97%; el PRD sacó un 5.86% en 2016 y en 2020 sacó un 2.38%. La Fuerza del pueblo FP sacó en el 2020 un 5,69%. El BIS sacó un 1.0% en 2016; el BDI sacó un 0.15%; PQDC sacó el 0.44% y el movimiento Rebelde el 0,60%. Sumando el % de votos del 2020 fueron de 47.72% de manera individual pero ahora juntos, la alianza se vuelve mucho más contundente, pudiendo sobrepasar el 50% de los votos en 2024.

En el caso del PRM y aliados obtuvieron en las elecciones del 2016 un 34.98% y el PRM solo un 26.82% de los votos y en las elecciones del 2020 PRM y aliados sacaron un 52.52%; el PRM solo sacó un 48.70%. En el 2024 va aliado a unos 21 partidos minoritarios que no alcanzan más de un 5% de los votos nacionales. Estos aliados por sí solo no le garantizan al PRM ganar en primera vuelta. Para el PRM ganar las elecciones del 2024 el escenario ha cambiado porque no hay división partidaria y se enfrentará a la mayor alianza de partidos mayoritarios realizada en la historia electoral dominicana.

A todo esto, se suma el que en las elecciones del 2020 sólo participó el 55.29% del padrón electoral por la pandemia Covid-19 y el disgusto que había entre los ciudadanos por la división del Partido de la Liberación Dominicana PLD, las luchas internas entre Danilo y Leonel, así como la preselección de un candidato nuevo de parte del PLD frente al Candidato del PRM que había participado en las elecciones del 2016. El PRM ganó las elecciones del año 2020 viniendo de sacar tan solo el 26.86% en el 2016, así también podría retornar el PLD al poder viniendo de obtener un 32.97% en 2020.

El PLD llega a un acuerdo de candidaturas municipales cediendo 82 plazas a la Fuerza del Pueblo FP, 21 plazas al PRD y una plaza a Opción Democrática, que cubren 30 provincias, cediendo las vicealcaldías y los subdirectores municipales. En cambio, la Fuerza del Pueblo FP cedió al PLD 90 puestos incluyendo el Distrito Nacional. Esta alianza municipal a nivel nacional entre el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el PRD, FP y Opción Democrática sella de antemano las posibilidades de esas candidaturas sean ganadoras y crearía un futuro más alentador para la militancia de esas organizaciones.

Teniendo la alianza RescateRD dos candidatos a la presidencia de la República Dominicana para el 2024 aporta mayores oportunidades a las masas electoras de votar por Leonel Fernández o por Abel Martínez sabiendo que cualquiera de los dos que quede en primer o segundo lugar, en caso de haber una segunda vuelta, contaría con todos los votos de la alianza RescateRD y con mayor posibilidad de triunfo.

Aunque existe mucho pesimismo en los integrantes de RescateRD por la lucha antagónica que se genera en el seno de los partidos PLD y FP, la realidad es que los militantes de ambos partidos se abocarían a votar en masas tan solo por ambos partidos, lo que significa que esa alianza lo que hace es consolidar el voto de la fuerza electoral más poderosa del país. Se sabe que el PLD puede quedar en primero, segundo o tercer lugar y esto no tendría ningún impacto negativo en su estructura y por otro lado igual sucedería con la Fuerza del Pueblo, pues finalmente se modificaría el bipartidismo y daría origen al fin del bipartidismo en República Dominicana, tal y como ha ocurrido en España.

Esta alianza representa un paso de avance hacia la democracia pues redistribuye el poder municipal y las fuerzas de las cámaras de senadores y de diputados, donde habrá mayor equilibrio en la gobernanza, tomas de decisiones consensuada y un gobierno mucho más abierto, pues las fuerzas mayoritarias PLD, FP, PRD, BIS, PQDC, PDI, Movimiento Rebelde y otras fuerzas políticas serían más plurales en el otorgamiento de puestos en el estado.

RescateRD es una aglutinación de las principales fuerzas políticas del país, pero también es el proyecto que alberga más esperanza para hacer el cambio que necesita el país integrado con dirigentes con sobradas experiencias de estado, con una juventud deseosa de servir con dedicación y dotado del dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, así como de la inteligencia artificial. RescateRD se traduce como la mayor fuerza política en República Dominicana.

