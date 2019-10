Algoritmo

EL AUTOR es artista plástico dominicano residente en West Palm Beach.

Por Máximo Caminero

Secuencia de pasos lógicos que permiten darle solución a «un problema».

… a ver, Leonel dice; Hicieron fraude mediante un «algoritmo». Dentro de esa computadora electoral, insertaron «un algoritmo» que: De manera calculada y maquiavélica, no solo calculó un resultado «creíble» (casi miti y miti) (perdonen los extranjeros…eto ta escrito pa’ dominicanos) con la intención de ayantar «buenas intenciones», sino que además, tumban a unos cuantos tutumpotes (la hermana del presidente, entre otros altos jerarcas) para que los «derrotados» se traguen más fácil el cuento…..

Afamados periodistas, salen a «validar» los resultados basados en que: taban pegao, perdió la hermana, ganó el cachanchán de Leonel en San Juan, etc, etc, etc….

Leonel no se traga el cuento y sale con esta palabra mágica….algoritmo!! de forma didáctica nos «ilustra» públicamente y con cara de hombre serio, sereno y setiao!!.

Nos explica que mediante «Un» algoritmo se «setió» (disculpen la redundancia) el cerebro de la computadora que emitía los resultados…voto a voto…»en tiempo real».

Algo nunca visto!!. Los traqueteros del PLD (los que están arriba…no los de abajo…traqueteros también) tuvieron la cachaza!! de que todo el mundaso viera (como debe ser) lo que estaba pasando, paso a paso…..menos el algoritmo por supuesto.

Para que se entienda el doble sentido de, este famoso «algoritmo» vamos a tratar de explicarlo. Se programa la computadora para que de cómo ganador (sea como sea) a fulano de tal. En este caso Gonzalo Castillo alias «echapallá!». La computadora recibe 5 votos para Leonel y tres para «Zio!!» (que es lo mismo que echapallá). Pero la computadora tiene como mandato hacer que «Zio!» gane. Y entonces invierte los números y les pone los cinco a Zio! Y los tres al león.

Así va calculando y más adelante Leonel recibe 6 votos más y Gonzalo 2. Entonces la chica vuelve a «realgorizar» y pone: 4 Leonel, 4 Gonzalo. Sumando la cifra anterior da 9 para Zio y 7 para Leonel. Y así se mantendrá, manteniendo siempre la ventaja de dos puntos hasta el final. Pero, existen una tangana de algoritmos que podrían dar diversas formas distintas de calcular «las ganancias» y más en estos torneos circenses electorales dominicanos.

De que hubo fraude, yo no tengo la menor duda de especular que así fue. Lo que debería preocuparnos a todos los dominicanos sean o no del partido en el gobierno, es el rumbo que está tomando nuestro país. El país suyo y mío, pa’que lo tenga claro.

Aceptar a estos «sujetos» (como le gusta a mi amigo Placeres llamarnos) sería aceptar nuestra derrota como nación. Verlos sacarse los trapos sucios delante de todos y seguir indiferentes ante el descaro. Nos indica que estamos ante una sociedad podrida sino salimos a las calles a sacar a estos gánster no solo del palacio, sino del país completo.

Aceptar que hubo fraude y que el «fraudado» sabía cómo se hacía ese fraude! Nos indica que ya en el pasado (las últimas elecciones generales) nos metieron «algoritmos» hasta por la tambora!. Hoy se nos están declarando ante nuestros ojos y seguimos tan indiferentes que somos capaces de dejársela pasar y en mayo próximo permitirles que nos den algoritmos hasta por las nalgas!!…aunque ya eso también lo han hecho.

Veo a muchos latinoamericanos despectivamente llamar a nuestros reales y autóctonos nativos de nuestro continente como «indios». Pero ya quisiera yo tener a tan solo 10 de esos «indios» (ecuatorianos preferiblemente) para demostrarles lo que es tener vergüenza y dignidad a mis hermanos quisqueyanos.

Despertemos y salgamos a las calles a limpiarlas de estas lacras que están destruyendo, vendiendo, humillando y hasta borrando la dignidad de nuestra historia. Nos están convirtiendo en putas que se dejan llevar por el mejor postor.

El algoritmo debe ser que por cada peledeísta que veamos le salgamos diez tigres. Que le quitemos su cédula y acta de nacimiento y lo llevemos directo al aeropuerto con un pasaporte que diga; después de este viaje sin regreso este pasaporte tiene un algoritmo infinito…por lo que la secuencia de pasos lógicos no permitirán darle solución a este problema….E Pa Fuera Que Van!!. Salud!. Mínimo Caminero.

Postdata: Yo sé que estoy más allá de estos desvaneos terrenales pero no puedo evitar que se me salga el pirata ante tanta ignominia. Por eso, A la hora que me llamen, voy!.

