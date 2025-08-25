Alertan sobre posible sabotaje a equipos de la aviación en Haití

Puerto Príncipe, 25 ago (Prensa Latina) La Dirección General de la Oficina Nacional de Aviación Civil (Ofnac) alerta hoy sobre posibles sabotajes de los pandilleros en una estación donde están ubicados equipos de comunicación del sector.

En un comunicado de la Ofnac, no solo advirtieron acerca de las acciones de los bandidos, sino que se adelantó a condenar cualquier atentado contra esas instalaciones ubicadas en el sitio de las antenas de telecomunicaciones de la antigua Teleco en Kenscoff.

Tras la ocupación de esa área solo fue reportada una pequeña interrupción en el tráfico aéreo.

De inmediato se implementaron medidas de mitigación para garantizar la continuidad y seguridad de las operaciones aéreas en todo el territorio nacional.

La entidad antes mencionada está haciendo arreglos para garantizar lo antes posible el restablecimiento óptimo de los servicios afectados.

of-am