Alejandro Sanz ofrece muestras de apoyo por víctimas tragedia

Alejandro Sanz

MIAMI.- El derrumbe de la discoteca Jet Set en Santo Domingo (República Dominicana) ha dejado ya 221 muertos. Entre los fallecidos en la tragedia estaba el matrimonio formado por Eduardo Grullón y Johanna Rodríguez, amigos de Alejandro Sanz a los que el cantante ha rendido homenaje en las redes sociales.

El artista ha compartido un post en Instagram y X con imágenes junto a sus amigos. «En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre, Eduardo; comadre Johanna… Solo nombraros, duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso. Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes. Os quiero», escribió.

RECUERDA A SUS AMIGOS

Además, Sanz también ha recordado a sus amigos a través de historias de Instagram. «Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre. No lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero. La familia Grullón es mi familia elegida. Es terrible e inimaginable. Dominicana, estoy con ustedes fuertemente», apuntó.

En la madrugada del 8 de abril, el techo de la famosa discoteca se derrumbó. Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa del incidente. Por su parte, la discoteca ha compartido un comunicado oficial en el que señaló que están «colaborando de forma total y transparente con las autoridades competentes para ayudar a las víctimas y esclarecer lo ocurrido».

SANZ ARROPADO ANTE TRAGEDIA

La publicación de Alejandro Sanz en Instagram se ha llenado de muestras de apoyo de algunos de sus compañeros de profesión. «Un gran abrazo», expuso Bizarrap. «Te abrazo, lo siento en el alma», comentó Carlos Vives, mientras que Luis Fonsi apuntó: «Lo siento mucho, de corazón».

Jaydy Mitchell, madre de su hija Manuela, también le mostró sus condolencias. «Lo siento mucho», dijo. «Demasiado doloroso… Tan queridos los dos», señaló Raquel Perera, con quien Sanz tiene dos hijos. Pastora Soler, Nerea Garmendia, Natalia Jiménez o Pedro Alonsoson otros de los famosos que han tenido un gesto de cariño hacia el intérprete en tan complicado momento.

