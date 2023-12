Alcohol adulterado en fiestas navideñas

EL AUTOR es químico. Reside en Santiago

Por HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

El aumento de consumo de alcohol es común al finalizar cada año. A pesar de que contamos con industrias licoreras formales, aún existen numerosas personas y pequeños emprendedores, que buscan ingresos extras preparando sus propias bebidas alcohólicas.

Esto implica, que cada año estamos expuestos a los trágicos envenenamientos por la ingesta de mezclas que contienen alcohol adulterado. Los principales responsables son las autoridades que conociendo la situación no hacen suficientes esfuerzos para reducir y eliminar este problema de raíz.

En más de una ocasión, se ha dicho que los profesionales de la química están en disposición de contribuir con la solución. Sobre todo, podríamos constituirnos en auxiliares institucionales si definitivamente el Congreso Nacional Dominicano votara una ley que cree el Colegio Químico Dominicano.

No obstante, por lo pronto, sólo se puede hacer un llamado a la conciencia de los bebedores y de las personas que preparan bebidas alcohólicas con intereses comerciales.

El alcohol disponible habitualmente en farmacias y supermercados es el 2-propanol (alcohol isopropílico). El 2-propanol no se debe utilizar para preparar bebidas alcohólicas. Nótese que es utilizado en productos de desinfección de manos y lociones para después de afeitar.

El etanol (alcohol etílico) es el que está contenido en las bebidas alcohólicas. Aunque el etanol también se puede adquirir en algunas farmacias y supermercados, éste tampoco se debe beber.

¡Atención! El etanol (alcohol etílico) que se vende en farmacias y supermercados no se debe beber debido a que está envenenado. Ese etanol está mezclado con metanol (alcohol metílico), el cual es el principal causante de la denominación “alcohol adulterado”. Y en consecuencia el causante de todas las desgracias que ocurren cada año.

Quienes preparan bebidas alcohólicas saben que el etanol que deben utilizar lo piden como etanol “grado alimentario”, “Absoluto”, “Puro”, “Concentrado”; un alcohol que no contiene metanol.

La presencia de metanol en las bebidas alcohólicas las convierte en un veneno. Así, como químico se quiere dar una señal simple para que se puedan identificar estas bebidas. Sin embargo, no es tan fácil hacerlo.

La creencia de que las bebidas alcohólicas adulteradas se congelan y las no adulteradas no se congelan es una falacia. Es mentira. No se puede decir que si se congela la bebida es venenosa. Ya que si se baja la temperatura lo suficiente ambas bebidas se congelarán.

Entiendo que en el sabor y el olor se podría encontrar alguna ligerísima diferencia. Sin embargo, esta diferencia sólo podrían detectarla personas muy expertas. Catadores con muchísima experiencia.

¿Entonces qué podemos hacer?

Lo más seguro es adquirir bebidas en establecimientos comerciales fiables. Si las bebidas son dominicanas usted podrá utilizar una aplicación de celular -Revísame- que tiene disponible de manera gratuita la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Si la bebida es extranjera y está muy barata con respecto a los precios que usted conoce mejor no la compre, y mucho menos, la beba.

Usted debe saber que el cuerpo elimina el 90 % del alcohol en el hígado. Pero el otro 10 % alcanza, riñones, cerebro y otros órganos del cuerpo.

Dentro del cuerpo, el metanol se transforma metanal y ácido metanoico. El metanal es un aldehído, un tipo de sustancia orgánica que diluida se conoce como formol -el mismo que se utiliza para conservar cadáveres-. Aunque su permanencia es breve, según la cantidad de metanol que se ingiera, puede provocar daños a la salud de forma temporal, permanente o a causar la muerte.

Si va a tomar, procure que la prudencia y el sentido común estén siempre presentes. Después de diciembre, habrá todo un nuevo año y el resto de nuestra vida nos espera. Muchas experiencias excelentes futuras que no deben ser interrumpidas por unos tragos de alcohol adulterado ni por ninguna otra razón.

huco71@gmail.com

